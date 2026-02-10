الجيش اللبناني ينفي عقد لقاء مع ضابط إسرائيلي في فلوريدا

نفى الجيش اللبناني الاثنين بشكل "قاطع" عقد أي لقاء مع ضابط إسرائيلي في الولايات المتحدة، ردا على ما نشرته إحدى الصحف المحلية.

وقالت قيادة الجيش -في بيان- إن "إحدى الصحف المحلية نشرت مقالا تضمّن معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت صحيفة "الأخبار" -المقربة من حزب الله– بعقد لقاء بين ضابط لبناني وآخر إسرائيلي في مقر القيادة المركزية لقاعدة "تامبا" في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن اللقاء جرى بين مدير التخطيط في الجيش اللبناني العميد جورج الصقر، وضابط من الجيش الإسرائيلي (لم تذكر اسمه)، وذلك بحضور ورعاية ضابط كبير من الجيش الأميركي، حسب تعبيرها.

وقال الجيش اللبناني إن القيادة "تنفي هذا الخبر نفيا قاطعا، وتؤكد أنّ ما ورد في المقال عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي وقائع"، مؤكدا أنها "تُجري اجتماعاتها كافة ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، وبما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا".

شروط إسرائيلية

وفي سياق متصل، تحدثت الصحيفة عن وضع الإسرائيليين 6 شروط على لبنان أثناء اجتماع للجنة "الميكانيزم" التي تضم ممثلين عسكريين عن لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأنشئت "لجنة الميكانيزم" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وادعت الصحيفة أن الشروط الإسرائيلية تشمل "عدم إيقاف العمليات العسكرية إلى حين إنجاز عملية نزع سلاح حزب الله، وإقرار الجيش اللبناني بحق إسرائيل في طلب تفتيش أي منزل في أي مكان في كل لبنان، وإعلان لبنان إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وتوقيع اتفاقية أمنية جديدة".

إعلان

وتشمل الشروط أيضا "إعادة الإعمار للمناطق الحدودية بالتنسيق مع إسرائيل، وعودة الأهالي إلى المناطق الحدودية شريطة أن يكونوا من خارج صفوف حزب الله، ومن خارج أي إطار يشكّل تهديدا لإسرائيل، إضافة إلى الانتقال فورا إلى مستوى جديد من المفاوضات"، وفق ذات المصدر.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أو الأمريكية أي تعليق فوري على ما أوردته الصحيفة.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى حربا مدمرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم تحولت إلى حرب شاملة على لبنان في سبتمبر/أيلول 2024، وخلفت أكثر من 4 ألاف قتيل و17 ألف جريح.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب استمرار احتلالها خمس تلال جنوبية ومناطق أخرى.