الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة الغربية في حملة اقتحامات واسعة

قال نادي الأسير الفلسطيني للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا، من بينهم أطفال، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مراسلة الجزيرة ثروت شقرا، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال اقتحمت كل مدن الضفة الغربية أو معظمها منذ ساعات الفجر. فقد اقتحم الاحتلال مدينة قلقيلية، شمالي الضفة، ونفذ مداهمات في عدة أحياء في البلدة وقام بتصويرها، وأجرى عمليات مسح ميداني للشوارع، قبل أن ينسحب منها بعد أكثر من 5 ساعات.

وذكرت المراسلة أن قوات الاحتلال اعتقلت أعدادا من الفلسطينيين بعد أن اقتحمت مدن جنين ونابلس وبلدات "سيريس" و"ميسلون" وقرية "اللبن الشرقية" التي اعتقلت أكثر من 6 مواطنين منها، حسب المراسلة.

ووسط الضفة، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينتي بيت لحم وأريحا، كما اقتحمت بلدة المغير، شمال شرقي رام الله، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين. واقتحمت كذلك بلدة "نعلين"، غربي رام الله، أكثر من 4 مرات خلال الساعات الماضية، وقامت بمداهمة منازل الأهالي وحطمت محتوياتها، وقامت بإغلاق مداخل البلدة. وامتدت عملية الاقتحامات لتطال مدينة الخليل وعددا من البلدات والقرى جنوبي الضفة.

وأشارت ثروت إلى أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والبلدية التابعة له اقتحمت بلدة سلوان الواقعة جنوبي المسجد الأقصى، ودهمت عددا من المحال التجارية، وأغلقت "دوار الضاحية" بالقرب من بلدة بيت حنينا بشكل كامل من دون إيضاح الأسباب. وأوضحت المراسلة أن "هذا الدوار مفصلي وحيوي للغاية لحركة المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الهوية المقدسية في التحرك إلى مدينة القدس".

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال الفلسطينيين واقتحام مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأدت هذه العمليات إلى استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.

وحسب أحدث بيان لنادي الأسير الفلسطيني صدر أمس الاثنين، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير، بينهم 58 سيدة و350 طفلًا.