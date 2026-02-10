الإعلان عن إطلاق تطبيق "لاعب قطر" لتطوير الأداء البدني والفني للحكام

أطلقت أكاديمية أسباير بالتعاون مع لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة القدم تطبيق "لاعب قطر" للحكام، بهدف "دعم الأداء البدني والفني للحكام وتطويره عبر أحدث الوسائل التكنولوجية".

وقال مراسل الجزيرة حمزة الراضي إن التطبيق هو ثمرة تعاون بين إدارتي أداء وعلوم كرة القدم وتقنية المعلومات في أكاديمية أسباير من جهة، ولجنة الحكام في الاتحاد القطري لكرة القدم من جهة أخرى.

وأوضح أن التطبيق سيوفر للحكام مقاطع "فيديو" تحليلية لمبارياتهم وتدريباتهم، كما سيمكّنهم من مراقبة الأداء البدني لحظة بلحظة، مضيفا أنه سيتيح لهم أيضا تقديم ملاحظات يومية عن حالتهم البدنية صباحا ليتسنى لمدربي اللياقة تصميم تدريبات مسائية تفصيلية تناسب احتياجات كل حكم.

وقال المدير العام لأكاديمية قطر إيفان برافو لـقناة الجزيرة إن التطبيق "يربط منظومة كرة القدم للنخبة في قطر من المنتخبات الوطنية والحكام والدوريات ورياضيي أكاديمية أسباير"، مضيفا أن التطبيق يتيح لهم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتدريبات والأداء وكذلك مقارنة مستواهم بأقرانهم بناء على البيانات.

ويرى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة القدم هاني طالب بلان أن ما يتيحه التطبيق للحكم من معرفة الوقت الفعلي للَّعب يسهم في تسريع إيقاع المباراة وزيادة مستوى الأداء.

أما الحكم الدولي القطري طالب سالم المري فقال إن التطبيق عامل مهم ومساعد لتطوير أداء الحكام، لأنه يختصر الوقت على الحكام في متابعة الحالات المختلفة مما يسهم في حل الكثير من المشكلات بسرعة.