الأمم المتحدة تطلب توضيحا من أمريكا بشأن موعد سداد مستحقاتها المتأخرة

قالت الأمم المتحدة إنها تترقّب إيضاحات من الولايات المتحدة بشأن موعد سداد مستحقاتها المتأخرة وحجم الدفعات التي تعتزم واشنطن تحويلها، وذلك بعد تعهد أمريكي الأسبوع الماضي بتقديم دفعة أولية خلال أسابيع.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك -أمس الاثنين في إفادة صحفية- أن المنظمة اطلعت على البيانات الأمريكية، مؤكدا أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجري منذ فترة اتصالات منتظمة مع المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن الأزمة المالية.

وأضاف دوجاريك أن "قطاع مراقبة الميزانية على تواصل مع الجانب الأميركي، وتلقّى بعض المؤشرات الأولية إلا أننا ننتظر تحديد موعد السداد وقيمة الدفعات بشكل واضح".

وكان غوتيريش قد حذر -في رسالة إلى الدول الأعضاء بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني- من أن المنظمة التي تضم 193 دولة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"، بسبب تراكم الرسوم غير المسددة.

وتفاقمت الأزمة بعد سنوات من التوتر بين واشنطن والمنظمة الدولية، خصوصا خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي طالبت بإصلاحات مالية في المنظمة، وتخفيضات واسعة في الإنفاق الأممي.

ديون متراكمة

وقال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز -لرويترز الجمعة- إن واشنطن ستقدّم دفعة أولية كبيرة قريبا جدا، مشيرا إلى أن تحديد المبلغ النهائي سيستغرق بضعة أسابيع.

وبحسب مسؤولين أمميين، تتحمل أمريكا أكثر من 95% من الرسوم المتأخرة في الميزانية العامة للمنظمة، إذ بلغت ديونها حتى فبراير/شباط 2.19 مليار دولار للميزانية العادية، و2.4 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة، إضافة إلى 43.6 مليون دولار لصندوق المحاكم الدولية.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة لم تسدد رسومها عن الميزانية العادية لعام 2025، وتدين بـ827 مليون دولار عن العام الماضي، و767 مليون دولار عن العام الجاري، بينما يتصل باقي الدين بمتأخرات تراكمت خلال سنوات ماضية.

وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة للعام الحالي 3.4 مليارات دولار بانخفاض نسبته 7% مقارنة بالعام الماضي، بينما صادقت الدول الأعضاء على إلغاء نحو 2400 وظيفة، في واحدة من أكثر التسويات المالية تقشفا خلال السنوات الأخيرة.