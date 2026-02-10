الجيش الأمريكي يشيد بنظيره اللبناني بعد اكتشافه نفقا ضخما لحزب الله

أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، بجهود الجيش اللبناني عقب إعلانه اكتشاف نفق ضخم تابع لحزب الله، وذلك للمرة الثانية خلال الشهرين الماضيين.

وقال كوبر في بيان إن هذا الاكتشاف يشكل "خطوة مهمة في تفكيك الأنفاق التي تستخدمها جهات غير حكومية لتخزين الذخائر والصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية".

واعتبر كوبر أن هذه الجهود تسهم في "تعزيز السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة".

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية أن العمل المشترك بين القوات المسلحة اللبنانية وفريق آلية التدخل بقيادة الولايات المتحدة "يساعد في إنفاذ الالتزامات التي تعهد بها كل من إسرائيل ولبنان"، مشيدا بما وصفه بـ"العمل الرائع" الذي قامت به القوات اللبنانية في هذا الإطار.

ويأتي بيان كوبر بعد زيارة أجراها رئيس أركان الجيش اللبناني، الجنرال رودولف هيكل، الأسبوع الماضي إلى واشنطن ثم إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا.

وبحث هيكل -وفقا لموقع جيروزاليم بوست- مع كبار المسؤولين الأمريكيين دعم إدارة الرئيس دونالد ترمب المتواصل للجيش اللبناني، إضافة إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى نزع سلاح حزب الله.

بيد أن الزيارة شهدت توترا لافتا، بعدما كشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن اجتماعه مع هيكل يوم الجمعة انتهى مبكرا، إثر رفض الأخير "الاعتراف بحزب الله كمنظمة إرهابية"، وفقا لجيروزاليم بوست.

وكانت الحكومة اللبنانية وضعت خطة لتطبيق خطة نزع سلاح الحزب كلفت الجيش بإعدادها، لكن الحزب رفض هذه التحركات وحذر من أنها قد تشعل حربا أهلية.

وأكد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم في أكثر من مناسبة أنه لن يسلم سلاحه إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف عدوانها والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

ورغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، تواصل إسرائيل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة بمنعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.