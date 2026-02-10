أمريكا تتوصل لاتفاق نووي مع أرمينيا وتبرم أول صفقة عسكرية

اتفقت الولايات المتحدة وأرمينيا على التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، كما أُعلن عن أول صفقة بيع عسكرية لأرمينيا بقيمة 11 مليون دولار، تشمل تكنولوجيا طائرات مسيرة للاستطلاع.

وتسعى أمريكا إلى تعزيز علاقاتها بأرمينيا التي كانت حليفا وثيقا لروسيا، وذلك عقب أن توسطت في إبرام اتفاق سلام بمنطقة جنوب القوقاز قبل أشهر.

وقال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، بعد لقائه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في العاصمة الأرمينية يريفان الاثنين، إنهما أكملا المفاوضات بشأن ما يعرف باتفاقية 123، التي تتيح للولايات المتحدة ترخيص نقل التكنولوجيا والمعدات النووية إلى دول أخرى بشكل قانوني.

وأكد فانس أن الاتفاقية ستسمح بصادرات أمريكية مبدئية تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار إلى أرمينيا، بالإضافة إلى عقود وقود وصيانة طويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منحت سلسلة من تراخيص التصدير لبيع رقائق إنفيديا إلى أرمينيا، موضحا أنه سيتم إنشاء مراكز بيانات في البلاد لاستخدام هذه الرقائق.

فصل جديد

من جهته، قال باشينيان "ستفتح هذه الاتفاقية فصلا جديدا في توطيد الشراكة بين أرمينيا والولايات المتحدة بمجال الطاقة".

وتعتمد أرمينيا اعتمادا كبيرا منذ فترة طويلة على روسيا وإيران في تزويدها بالطاقة، لكنها تدرس حاليا عروضا ‌من شركات أمريكية وروسية وصينية وفرنسية وكورية جنوبية لبناء مفاعل نووي جديد يحل محل محطة ميتسامور للطاقة النووية التي بناها الروس، وهي محطة متقادمة والوحيدة في البلاد.

ويمهد الإعلان عن الاتفاق الطريق لاختيار مشروع أمريكي، وهذا ‌من شأنه -وفق وكالة رويترز- أن يوجه ضربة لروسيا، التي تعتبر جنوب القوقاز منطقة تبسط فيها نفوذها، الذي تراجع بسبب الحرب مع أوكرانيا.

ممر زنغزور

وتطرق نائب الرئيس الأمريكي إلى التحول الذي سيحدثه صندوق مشروع طريق ترمب من أجل السلام والازدهار الدولي، والمعروف أيضا باسم "ممر زنغزور"، معتبرا أنه سيفتح أبواب عالم جديد كليا للتجارة وحركة العبور وتدفقات الطاقة ويؤسس لروابط غير مسبوقة بين أرمينيا وجيرانها.

إعلان

وفي أغسطس/آب 2025، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وباشينيان، إعلانا مشتركا عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، عُرف أيضا بأنه خريطة طريق في سبيل السلام بين البلدين.

وممر زنغزور يعبر أراضي ولاية زنغزور الأرمينية التي تفصل بين البر الرئيسي لأذربيجان وجمهورية نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم المحاذية لتركيا، ويوفر رابطا جديدا بين تركيا وأذربيجان.

ويهدف المشروع الذي يتوقع بدء تنفيذه في 2026 إلى ربط البر الرئيسي لأذربيجان بجمهورية نخجوان، وتعزيز الروابط الإقليمية في مجالي النقل والتجارة.

ويزور فانس أذربيجان يومي الأربعاء والخميس، وفق بيان للبيت الأبيض.