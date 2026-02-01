15 قتيلا في أوكرانيا بقصف حافلة تقل عمال مناجم

قُتل 15 شخصا في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حافلة تقل عمال منجم في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، تزامنا مع انتهاء هدنة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووافقت عليها روسيا.

وأفادت الشرطة الأوكرانية بأن الحافلة كانت تسير قرب بلدة تيرنيفكا، على بعد نحو 65 كيلومترا من خط المواجهة، عندما استهدفتها المسيّرة، اليوم الأحد.

بدورها، أكدت شركة "دي تي إي كيه"، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، أن الضحايا كانوا من موظفيها، وكانوا في طريق عودتهم من إحدى منشآت التعدين التابعة لها بعد انتهاء نوبتهم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر هانزا إن طائرة مسيّرة معادية سقطت قرب حافلة نقل تابعة لشركة في منطقة بافلوغراد، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تفيد بمقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين، في حين أظهرت صور نشرتها أجهزة الطوارئ حافلة متضررة ونوافذ محطمة.

وكان هانزا قد أشار في بيان سابق إلى مقتل رجل وامرأة في مدينة دنيبرو جراء هجوم آخر بطائرة مسيّرة خلال الليل.

السلطات الأوكرانية أفادت بقصف مسيرة روسية لمستشفى الولادة في منطقة زاباروجيا جنوبي البلاد (الفرنسية)

استهداف مستشفى للولادة

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية أن طائرة مسيّرة روسية استهدفت في وقت سابق الأحد مستشفى للولادة في منطقة زاباروجيا جنوبي البلاد، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان كانتا تخضعان لفحوص طبية.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت منذ مطلع يناير/كانون الثاني المنصرم أكثر من 6 آلاف طائرة مسيّرة و5 آلاف مقذوف جوي و158 صاروخا باتجاه أوكرانيا.

وتأتي هذه الهجمات عقب انتهاء هدنة أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق عليها استجابة لطلب شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يقضي بوقف الضربات على العاصمة الأوكرانية كييف حتى الأول من فبراير/شباط الحالي، في مسعى لتهيئة ظروف مؤاتية لإطلاق مفاوضات سلام.

وردت أوكرانيا بالإعلان عن استعدادها للتعامل بالمثل ووقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، وفق ما صرح به الرئيس فولوديمير زيلينسكي، واصفا الخطوة بأنها "فرصة وليس اتفاقا رسميا".