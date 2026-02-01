معبر رفح يفتح أبوابه اليوم.. تشغيل تدريجي وتساؤلات حول الآليات النهائية

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل ستسمح لأعضاء لجنة التكنوقراط بالدخول إلى غزة خلال الأيام القريبة المقبلة، من خلال معبر رفح في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

ومن المقرر أن يفتح معبر رفح للمرة الأولى اليوم الأحد، ضمن تشغيل تجريبي محدود، بحسب ما أكدت القناة الـ15 الإسرائيلية، التي بدورها نقلت عن مسؤول أمني أن مصر نقلت إلى الجانب الإسرائيلي قوائم بأسماء المسافرين الأوائل، لتطبيق إجراءات الفحص الأمني.

وأفاد مصدر عند الحدود لوكالة الصحافة الفرنسية بأن يوم الأحد سيُكرّس بشكل رئيسي للتحضيرات والجوانب اللوجستية، خصوصا وصول وفد من السلطة الفلسطينية، كما سيسمح "على سبيل التجربة" نقل جرحى، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أخرى في المعبر للوكالة.

وقالت هذه المصادر إنه "لم يُبرَم إلى الآن أي اتفاق بشأن عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول والخروج"، موضحة أن مصر تعتزم السماح بدخول "كل الفلسطينيين الذين ستسمح إسرائيل لهم بالخروج".

ومن المتوقع أن تبدأ حركة المسافرين الفعلية في المعبر يوم الاثنين، بما يتيح مغادرة 150 شخصا من غزة وعودة 50 إليها بشكل يومي، بحسب ما أكدت القناة الـ15.

ونقلت القناة أن "الجانب الإسرائيلي يأمل أن تكون نسبة المغادرين أعلى من نسبة الراغبين بالعودة إلى غزة".

من جهتها، دعت مصر كل الأطراف في غزة إلى اعتماد "أقصى درجات ضبط النفس" عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح، وناشدت في بيان "جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته".

يُذكر أن معبر رفح يعتبر المعبر البري الوحيد الذي يصل غزة بالعالم الخارجي دون المرور بإسرائيل، ويقع في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مايو/أيار 2024، وسبق أن أُعيد فتحه لفترة وجيزة في مطلع 2025.