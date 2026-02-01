هل فُتح خط دبلوماسي بين واشنطن وطهران؟

رجح مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير أن تكون النبرة الدبلوماسية باتت تطغى على النبرة العسكرية في موضوع إيران، مستندا في اعتقاده إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين والتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها جهات إقليمية.

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن العمل جار على إعداد "هيكل للمفاوضات" مع الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تؤكد فيه واشنطن وجود مهلة للتوصل إلى اتفاق وتلوّح بخيارات أخرى.

وأشار الدغير إلى التحركات الدبلوماسية التي جرت خلال اليومين الماضيين وعلى مستوى رفيع جدا، حيث زار لاريجاني موسكو، بينما زار وزير الخارجية عباس عراقجي تركيا، كما زار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طهران.

وتؤشر هذه التحركات الدبلوماسية إلى أن خطا دبلوماسيا ربما قد فتح وأن هناك تواصلا غير مباشر ما بين طهران وواشنطن أو على الأقل -يضيف مدير مكتب الجزيرة- الرسائل تصل إلى البلدين عبر الوسطاء.

وتحاول طهران وواشنطن عبر الوسطاء إيجاد "إطار تفاوضي"، كما تحدث بذلك لاريجاني، وقال الدغير إن الحديث يدور الآن حول شكل المفاوضات المقترح بين الطرفين، وهل سيتم تجاوز مرحلة المفاوضات غير المباشرة ليجلس الطرفان في مفاوضات مباشرة، وكان ذلك مقترحًا تركيًّا.

ووفق الدغير، فإن الجانب الإيراني يحاول دراسة مقترح المفاوضات المباشرة، وقال إنه تم طرح مقترح بأن تكون طاولة ثلاثية ما بين واشنطن وطهران وأنقرة.

أما عن المقترح في المفاوضات، فيذكّر الدغير بأن الولايات المتحدة كانت تلح على أن تشمل المفاوضات ملفات البرنامج النووي والصاروخي وعلاقات إيران الإقليمية، لكن تحركا دبلوماسيا ربما أدى في آخر اللحظات إلى فصل الملفات، على أن يبدأ بالملف النووي.