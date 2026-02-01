نهارا وعلى مرأى الجميع.. سطو "سينمائي" في لندن يشعل المنصات

وثق مقطع مصور عملية سطو "صادم" أشعل تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، إذ سطا لصوص محل مجوهرات في وضح النهار وفي شارع رئيسي بالعاصمة البريطانية لندن، في مشهد وُصف بأنه "سينمائي"، وفتح نقاشا حادا حول الأمن، وتنامي الجرائم في المدينة.

ووقعت العملية في منطقة ريتشموند الراقية، حيث استهدف اللصوص محل مجوهرات معروفا برواج مبيعاته، في حين لم تصدر الشرطة البريطانية -حتى الآن- أي تعليق رسمي على الحادثة، رغم الانتشار الواسع للفيديو على المنصات.

وحسب ما أظهره الفيديو، نفذت عملية السطو بسرعة خاطفة لم تستغرق سوى دقائق، وفي توقيت غير مألوف لجرائم من هذا النوع، نهارا وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان تحقيق صحفي نشرته صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" كشف عن أن أكثر من 15 ألف قطعة من الإكسسوارات الفاخرة سُرقت في لندن خلال العامين الماضيين، في حين استُعيد أقل من 1% منها فقط.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة سرقات استهدفت محلات المجوهرات في لندن خلال العام الأخير. وقبل يومين فقط، شهد أحد شوارع غرب لندن حادثة مماثلة، نُفذت بالأسلوب نفسه تقريبا.

وفي تلك الواقعة، أعلنت الشرطة أنها وصلت سريعا إلى المكان، وطوقته لأكثر من 12 ساعة، وألقت القبض على مشتبه به، مؤكدة أنها تعمل على تحديد هوية جميع المتورطين بأقصى سرعة.

مغردون يتفاعلون

ورغم أن لندن تشهد انتشارا أمنيا في محاور عدة، فإن متابعين تساءلوا -حسب ما أورد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2026/2/1)- عن غياب الشرطة أو تأخر وصولها، معتبرين أن وجود دورية قريبة كان كفيلا بإحباط العملية.

ورأى سعيد أن ما حدث يعكس غياب الردع، معتبرا أن التراخي في العقوبات شجّع على الجرأة، وقارن بين واقع السجون اليوم وما كانت عليه سابقًا.

أي جيل هذا؟ أي ديمقراطية؟ من أمن العقوبة أساء الأدب. لوكان السجن زجريا كما السابق لما تجرؤوا على ذلك، لكن السجون صارت رفاهية في أوروبا. بواسطة سعيد

وتساءل وحيد عمّا يمكن أن تؤول إليه أوضاع هذه المجتمعات إذا تعرضت لأزمة اقتصادية أو حرب، مشيرا إلى أن المشهد يكشف عن هشاشة أعمق.

تخيلوا المجتمعات دى لو حصل أزمة اقتصادية أو حرب، هيعملوا إيه. بواسطة وحيد

وقارن تحسين بين التغطية الإعلامية المتوقعة لو وقعت الحادثة في دول أخرى، وبين الصمت أو التخفيف الذي يرافق حوادث مماثلة في الغرب، حسب رأيه.

والله لو صايره عندنا.. كان قامت قيامة الإعلام والصفحات المطبلة للغرب، لا بل لو أقل من هذه الحادثة. بواسطة تحسين

بدوره، عبّر علي عن صدمته من وقوع السطو جهارا نهارا، واعتبره إجراما غير مسبوق، متوقعا أن تقود كاميرات المراقبة إلى الجناة.

في وضح النهار جهارا؟ إيش من عالم هذه، إجرام لا مثيل له. سيتم تتبع الكاميرات إلى أن يصلوا إليهم. بواسطة علي

أما طارق فطرح سؤالا مباشرا عن جدوى وجود الشرطة، في ظل الرواتب والتجهيزات التي تتحملها الدولة، إذا كانت مثل هذه الجرائم تقع في وضح النهار.