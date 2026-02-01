ميدفيديف: ترمب زعيم فعال وأوروبا تقوض وجودها بأفعالها

امتدح ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واصفا إياه بأنه زعيم فعال ويسعى "بصدق" إلى السلام، بينما اعتبر أن القوى الأوروبية "ألحقت بنفسها ضررا اقتصاديا جسيما بعدما فشلت في هزيمة موسكو بأوكرانيا".

وقال ميدفيديف إن ترمب زعيم فعال ⁠يسعى بصدق إلى السلام، ​لكن موسكو لم ترصد أي أثر للغواصات النووية التي قال الرئيس الأمريكي إنها انتقلت إلى الشواطئ الروسية العام ⁠الماضي.

وفي تصريحات لوسائل إعلام دولية، أشاد بـ"شجاعة" ترمب في ​معارضة المؤسسات الأمريكية ‌القائمة، مشيرا إلى أن أسلوبه "الجريء" في بعض الأحيان يؤتي ثماره.

وفي إشارة ‌إلى تعليقات ترمب في أغسطس/آب الماضي ‌بأنه نقل غواصتين نوويتين ⁠إلى مناطق مناسبة ردا على تحذير ميدفيديف من أن توجيه الإنذارات إلى ‌روسيا خطوة نحو الحرب، قال ميدفيديف "لم نعثر على الغواصتين ‍حتى الآن".

وفي المقابل، اعتبر ميدفيديف أن القوى الأوروبية فشلت ​في هزيمة روسيا ‍في أوكرانيا، بل وألحقت بنفسها ضررا اقتصاديا ‍جسيما بمحاولتها ⁠القيام بذلك.

وأضاف "​لقد ‌فاجأتني أوروبا كثيرا. لأن أوروبا تقوض الأسس التي يقوم عليها ‌وجودها بأفعالها. إنه ‌أمر مذهل".

ولفت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ⁠إلى أن القوى الأوروبية أرادت "إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا" ‌لكنها "لم تحقق أي شيء".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.