مكافأة نهاية الخدمة.. إسرائيل قصفت السبت عملاءها في غزة

كشف مصدر قيادي في أمن المقاومة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد، خلال استهدافاته الأخيرة للقطاع، ضرب مواقع كانت تُستخدم لتوقيف عناصر متورطين بالتخابر مع الاحتلال، في مسعى مباشر لإفشال الجهود الأمنية التي تقودها المقاومة.

وقال المصدر -لوسائل إعلام محلية- إن الضربات الإسرائيلية جاءت بصورة مباشرة وممنهجة ضد أماكن احتجاز عملاء جرى اعتقالهم مؤخرا.

وأشار القيادي الأمني إلى أن بعض مَن استهدفهم جيش الاحتلال ينتمي إلى عصابات عميلة كانت تنشط في تنفيذ مهام أمنية لصالح الاحتلال داخل قطاع غزة.

وأضاف أن هذا السلوك ليس جديدا على الاحتلال، بل يندرج ضمن نهج استخباري إسرائيلي متواصل خلال العدوان، استهدف مرارا مواقع احتجاز العملاء، بهدف التغطية على مخططاته الاستخبارية وضرب البنية الأمنية للمقاومة.

وأول أمس، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 31 فلسطينيا في قصف طال أهدافا عدة، بينها مركز للشرطة بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة وخيام للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

إحباط محاولات عدة

وأوضح المصدر القيادي في أمن المقاومة أن أجهزة أمن المقاومة نجحت مؤخرا في إحباط عدة محاولات معادية نفذتها خلايا مرتبطة بالاحتلال، كانت تسعى إلى إثارة الفوضى الأمنية داخل غزة أو جمع معلومات ميدانية حساسة.

وأشار إلى أن هذه العمليات أسفرت عن اعتقال عدد من العملاء أثناء التحضير لتنفيذ مهام خطِرة، في حين قُتل آخرون خلال الغارات التي استهدفت مواقع توقيفهم.

وشدد المصدر على أن المقاومة تواصل متابعة هذا الملف الحساس، مؤكدا أنها لن تسمح للاحتلال باستخدام عملائه أداة لضرب الجبهة الداخلية، وأن المعركة الاستخبارية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وفقا لتصريحه.

وتأتي هذه التصريحات في سياق إجراءات أعلنتها أجهزة أمن المقاومة في غزة خلال الفترة الماضية، إذ كشفت في أكثر من حادثة عن استهداف من وصفتهم بـ"عملاء للاحتلال"، قالت إن الاحتلال كثّف توظيفهم لضرب البنية التحتية للأمن الفلسطيني ومحاولة الوصول إلى مقاومين وجمع معلومات ميدانية.

وكان تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة أعلن رفع الغطاء العشائري عن كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس الأمن المجتمعي الفلسطيني، مؤكدا دعم الجهود الرامية إلى حماية الجبهة الداخلية والتصدي لأي أنشطة تهدد الاستقرار الداخلي.