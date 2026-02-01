مسؤول بغزة: نراقب ما يجري بمعبر رفح وأكثر من 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إنهم يراقبون عن كثب ما يجري في معبر رفح الذي بدأ تشغيله بشكل تجريبي محدود بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأضاف -في حديثه لقناة الجزيرة- أنه من المفترض أن يفتح معبر رفح غدا الاثنين بشكل اعتيادي حتى يتمكن الفلسطينيون من الدخول إلى القطاع، مشيرا إلى أن لديهم معلومات تفيد بأن أكثر من 80 ألف فلسطيني يريدون العودة بشكل متتالي.

وأضاف أن أكثر من 22 ألفا من الجرحى والمرضى بحاجة ماسة إلى السفر لتلقي العلاج في الخارج، وعشرات الآلاف من الطلاب الذين يريدون الالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم خارج القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف أسرة تحتاج إلى لم شمل.

وأشار الثوابتة إلى وجود غموض وضبابية بشأن الآلية المعمول بها في المعبر، وقال إنهم طالبوا بأن يتم فتح المعبر بشكل عاجل ثم النظر بعد ذلك في آلية السفر، مؤكدا أن هناك عدة أطراف ستكون مشرفة على حركة المرور في المعبر.

وقال إن مصر ستكون الطرف الأساسي الذي يتولى حركة المرور وهي التي ستشرف على المعبر من الجهة الأخرى.

وعن تحديد إسرائيل لأعداد الفلسطينيين الذين يدخلون ويخرجون عبر معبر رفح، أوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بنشر أخبار كاذبة على مدار الأسبوع ونشر شائعات غير صحيحة، لكن هناك معلومات من أطراف أخرى لها وجود قوي في المعبر ولا تريد نشرها من باب المسؤولية الاجتماعية.

وقال الثوابتة للجزيرة إنهم يتوقعون أن يكون السفر عبر معبر رفح ليس وفق الآلية التي تتحدث بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يماطل منذ أكثر من عامين بشأن فتح المعبر.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني قوله إنه قد يسمح لبعض الأفراد اليوم بالعبور من معبر رفح إلى مصر -للمرة الأولى منذ سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه في مايو/أيار 2024- لكن العدد لن يتجاوز 150 شخصا.

إعلان

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرا، فإن تحكم إسرائيل في دخول وخروج الفلسطينيين أمر خطير جدا، مشيرا إلى أن فتح معبر رفح كان يفترض أن يترافق مع أمور مهمة، منها: انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية ووجود سلطة فلسطينية في القطاع تنظم إدارة المعبر، أي أن يكون المعبر فلسطينيا مصريا ودون تدخل الاحتلال.