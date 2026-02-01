ما الرسائل من وراء ظهور خامنئي علنا بظل التهديدات الأمريكية؟

قال مدير مكتب قناة الجزيرة في إيران نور الدين الدغير إن الظهور العلني المتكرر للمرشد الإيراني علي خامنئي خلال الأيام الأخيرة، في ذروة التهديدات الأمريكية، يحمل دلالات سياسية واضحة، ويقرأ بوصفه رسالة تحد تؤكد أن طهران تستعد لجميع الاحتمالات.

وأوضح أن تحركات خامنئي بين مدينة قم وضريح الإمام الخميني ولقاءه الشعبي اليوم تعكس حرص القيادة الإيرانية على البقاء في واجهة المشهد رغم التصعيد، مشيرا إلى أن المرشد رسم ملامح متعددة للتعامل مع التهديدات، واعتبرها متكررة منذ قيام الثورة ومرتبطة بمحاولات الضغط لانتزاع تنازلات من طهران، وهو ما ترفضه إيران، خاصة في ظل تصاعد لغة الوعيد.

وأضاف أن التحذير من تحول أي حرب على إيران إلى مواجهة إقليمية واسعة يحمل رسالة تحذير بالغة الأهمية، في وقت تتصاعد فيه نبرة التهديد بين طهران وواشنطن.

وفي تطور مواز، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي أفاد بأن الرئيس دونالد ترمب لم يحسم بعد موقفه النهائي من إيران، معتبرا أن التوصل إلى صفقة معها يظل الخيار الأمثل، وإلا فإن خيار الهجوم العسكري يبقى مطروحا، مؤكدا أن أي عملية ستكون بتنسيق قوي بين واشنطن وإسرائيل، لكنها لاتزال مجرد فرضية.

وكشف أن الولايات المتحدة كانت قريبة من شن هجوم على إيران في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل التراجع عن القرار بعد دراسة العواقب المحتملة.