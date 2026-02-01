قادة إثيوبيا والصومال وجيبوتي يبحثون التكامل الاقتصادي والتنسيق الأمني

استضاف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس السبت رئيس الصومال حسن شيخ محمود ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله في مدينة جيجيغا، عاصمة إقليم الصومال الإثيوبي. وجمعت القمة، التي بدت مفاجئة في توقيتها ومكانها، القادة الثلاثة لبحث أولويات إقليمية مشتركة تشمل التكامل الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية، وتعزيز الربط، والتنسيق الأمني.

ولم يقتصر الاهتمام على الدول الثلاث، إذ حضر أيضا مسؤولون إقليميون من بينهم مدير المخابرات الكينية نور الدين حاجي، في إشارة إلى اتساع دائرة الاهتمام بمخرجات اللقاء.

ويأتي الاجتماع في منطقة تتسم بصراعات داخلية مزمنة وتوترات بين الدول، بما في ذلك نزاعات مرتبطة بالسعي المنفرد للوصول إلى المنافذ البحرية. وكان أحد أبرز الملفات المطروحة هو سعي إثيوبيا، الدولة غير الساحلية منذ استقلال إريتريا، إلى منافذ بحرية بديلة، حيث جرى التباحث حول التعاون مع الصومال وجيبوتي لفتح ممرات لوجيستية.

وبحسب مراقبين، يحرص الصومال خلال هذه المحادثات على التأكيد على وحدة أراضيه وسيادته، خشية أن تؤدي التفاهمات الإقليمية إلى انعكاسات على استقراره الداخلي. ويأتي اللقاء أيضا في ظل إعادة ترتيب العلاقات بين أديس أبابا ومقديشو بعد سنوات من التوتر، مما يشير إلى ميل نحو الحوار بدلا من الصدام.

وتمثل القمة خطوة إستراتيجية لإعادة بناء العلاقات بين دول القرن الأفريقي، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية، كما تعكس إرادة جماعية لتأكيد القيادة الأفريقية في إدارة واحدة من أكثر مناطق القارة تعقيدا وأهمية جيوسياسية.