تحدثا هاتفيا.. السيسي وبزشكيان يبحثان التصعيد في المنطقة

أجرى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، مباحثات عبر الهاتف تناولت تطورات الملف النووي الإيراني، وسبل احتواء التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن الاتصال تناول تطورات الملف النووي الإيراني.

وأوضح المتحدث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان عن بالغ قلق مصر إزاء تصاعد التوتر في المنطقة.

وشدد السيسي على ضرورة تجنّب التصعيد ورفض الحلول العسكرية، وأكد على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد والأمثل لتسوية الأزمة، بما يضمن تجنيب منطقة الشرق الأوسط المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأوضح أن السيسي أكّد استمرار مصر في بذل جهودها الحثيثة الرامية إلى عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، وصولًا إلى تسوية سلمية وشاملة للملف النووي الإيراني، بما يعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن السيسي أكد ذات الموقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما الثنائي على هامش منتدى دافوس مؤخرًا.

من جانبه، قال بزشكيان إن أي اعتداء أو هجوم على الأراضي الإيرانية سيُواجَه بردّ حاسم، وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان إن بزشكيان قال لنظيره المصري إن طهران تواصل السعي إلى حل القضايا وتسويتها عبر الدبلوماسية، ولكن "من موقع العزة والتكافؤ".

وفي الوقت ذاته، أعرب عن أمله في توصل الطرف المقابل إلى قناعة بأن التهديد والقوة لا يمكن أن يُجبرا إيران على التفاوض.