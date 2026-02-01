عودة المظاهرات بأوروبا للمطالبة بوقف إبادة غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

شهدت عدة عواصم أوروبية أمس السبت، مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، ووقف الإمداد العسكري لإسرائيل، بالتزامن مع يوم التضامن العالمي مع أسرى فلسطين.

ودعا المتظاهرون في العاصمة الألمانية برلين إلى وقف ما وصفوه بحرب الإبادة التي يتعرض الغزيون، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المشاركون في المظاهرة الحكومة الألمانية بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، والعمل على السماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية الكافية لسكان القطاع.

لندن: المسيرة الأولى بعد الهدنة

وفي العاصمة البريطانية لندن، شارك عشرات الآلاف في مظاهرة حاشدة لأول مرة بعد وقف إطلاق النار في غزة، وندد المتظاهرون بعدم التزام إسرائيل بالاتفاق، واستمرار الخروقات والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

مسيرات في هولندا والسويد وفنلندا

وحمّل المتظاهرون في العاصمة الهولندية أمستردام الحكومة الهولندية مسؤولية عدم تطبيق قرارات وقف التعاون العسكري مع إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها.

وعبر المشاركون عن غضبهم إزاء عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في غزة، مؤكدين استمرار مسلسل الجرائم الإسرائيلية في القطاع.

وانطلقت مسيرات مماثلة في كل من العاصمة السويدية ستوكهولم، والعاصمة الفنلندية هلسنكي، جددت المطالب بالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية ورفع الحصار عن غزة.

9350 أسيرا فلسطينيا

عربيا، نظم عشرات الطلبة والناشطين وقفة احتجاجية في العاصمة تونس تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين ورفضا للانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون الإسرائيلية.

ورفع المشاركون لافتات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، ورددوا شعارات داعمة لقضيتهم، مطالبين بوقف ما يتعرضون له من تعذيب وتجويع داخل السجون، ومؤكدين تضامنهم الكامل مع الأسرى وحقوقهم المشروعة.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، تجاوز عدد المعتقلين في سجون إسرائيل 9350 بينهم 56 امرأة و350 طفلا، و3385 معتقلا إداريا، حتى مطلع العام الحالي.

وجاءت الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية تلبية لدعوة حملة "العالم ينهض من أجل فلسطين" المنبثقة عن مبادرة الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى، وبالتعاون مع حملة الأشرطة الحمراء وأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، وغيرها، للتعبير عن رفض الظلم، ودعما لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة.

1450 خرقا إسرائيليا

وأصدر مكتب الإعلام الحكومي بغزة أمس السبت بيانا قال فيه إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مسجلا 1450 انتهاكا أدت إلى استشهاد 524 مواطنا وإصابة 1360 آخرين.

وأضاف البيان أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى السبت 31 يناير/كانون الثاني 2026 (أي مدة 111 يوما)، ارتكب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، معتبرا أنها انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وتقويض متعمد لجوهر اتفاق التهدئة وبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.