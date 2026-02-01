عاجل | عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود #إيران على الأرجح

عاجل | عراقجي: مستعدون للحرب بحال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح

عاجل | عراقجي لسي إن إن: طهران تتوقع رفع العقوبات الأمريكية واحترام حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية

عاجل | عراقجي لسي إن إن: التوصل لاتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاكنا أسلحة نووية أمر قابل للتحقق حتى في فترة وجيزة

عاجل | عراقجي لسي إن إن: التركيز يجب أن ينصب على قدرات #إيران النووية ودعونا لا نتحدث عن أمور مستحيلة ولا نضيع الفرصة

عاجل | عراقجي لسي إن إن: فقدنا الثقة بواشنطن كشريك تفاوضي لكن تبادل رسائل عبر دول صديقة يسهل إجراء محادثات مثمرة

التفاصيل بعد قليل..

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي