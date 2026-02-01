الداخلية السورية: "خلية المزة" مرتبطة بجهات خارجية ومصدر الصواريخ حزب الله

كشفت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد عن تفكيكها في ريف دمشق "خلية إرهابية" متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت منطقة المزة ومطارها العسكري، وأشارت الداخلية إلى أن التحقيقات أظهرت ارتباط الخلية بجهات خارجية وأن مصدر الصواريخ ومنصات إطلاقها والمسيّرات حزب الله اللبناني.

وفي تفاصيل الواقعة قالت الداخلية السورية في بيان إن الوحدات الأمنية بريف دمشق نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة سلسلة عمليات دقيقة ومحكمة أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.

وأشارت الداخلية إلى أن أفراد الخلية بعد التحقيق معهم أقروا بالتحضير لاعتداءات جديدة باستخدام طائرات مسيرة، وأوضح بيان الداخلية أن إلقاء القبض على أفراد الخلية أحبط مخططاتهم قبل تنفيذها.

كما صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المعتقَلون إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وتعهدت الداخلية السورية بمواصلة العمل على اجتثاث الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين ومقدّرات الدولة.

وشهدت منطقة المزة ومطارها العسكري منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عدة هجمات بإطلاق صواريخ خلّف بعضها إصابات وأضرارا مادية.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، وقد نشرت الجزيرة قبل نحو شهر وثائق وتسجيلات حصرية تكشف عن خطط وتحركات فلول نظام بشار الأسد المخلوع سعيا لزعزعة استقرار سوريا.

وتمكّن برنامج "المتحري" الذي بثته الجزيرة من الوصول لأكثر من 74 ساعة من التسجيلات الصوتية المسربة ومئات الصفحات من الوثائق، تكشف محاولات ضباط بارزين لإعادة ترتيب الصفوف وجمع التمويل والسلاح لتقويض الحكومة السورية الحالية.

وتعمل الحكومة السورية الجديدة منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.