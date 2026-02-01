رئيس الوزراء القطري يبحث في طهران جهود خفض التصعيد بالمنطقة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وأفادت الخارجية القطرية، السبت، في بيان بأن الاجتماع استعرض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأوضحت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد خلال الاجتماع دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، وفق البيان.

من جانبها، ذكرت الخارجية الإيرانية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى في طهران وزير الخارجية عباس عراقجي وكذلك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ضمن "المساعي الحميدة والمشاورات".

مسار تفاوضي

وأمس السبت، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن العمل جار على إعداد "هيكل للمفاوضات" مع الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تؤكد فيه واشنطن وجود مهلة للتوصل إلى اتفاق وتلوّح بخيارات أخرى.

وأتى تصريح لاريجاني في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن هناك سقفا زمنيا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن طهران وحدها تعلم متى تنتهي المهلة المحددة أمامها.

والخميس، أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحثا فيه الأوضاع الراهنة وجهود خفض التصعيد، وفقا للديوان الأميري القطري.