عاجل | الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في طهران مع علي لاريجاني جهود خفض التصعيد في المنطقة

Published On 1/2/2026
آخر تحديث: 00:00 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر: الجزيرة

