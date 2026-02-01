شعث: خسائر غزة مفجعة وندعو لضبط النفس

قال المفوض العام للّجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث إن خسائر الأرواح في القطاع خلال الأيام الماضية مؤلمة ومفجعة، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأوضح شعث، عبر تغريدة في حسابه على منصة إكس اليوم الأحد، أن لجنة إدارة غزة تؤكد التزامها -جنبا إلى جنب مع شركائها- بمنع وقوع مزيد من تلك الأحداث المأساوية وحماية المدنيين.

وقال إن المسار المستقبلي يجب أن يكون قائما على ضبط النفس وتحمُّل المسؤولية والاحترام الكامل لحياة المدنيين في القطاع.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من التصعيد الإسرائيلي في القطاع، إذ أدى القصف الإسرائيلي المتواصل يومي الجمعة والسبت إلى استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وطالت غارات الاحتلال مواقع من بينها مركز للشرطة بحي الشيخ رضوان وسط القطاع وخياما للنازحين في مواصي خان يونس بجنوبه.

كما تأتي تصريحات شعث قبيل فتح معبر رفح جزئيا أمام حركة المسافرين، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي يناير/كانون الثاني المنقضي، رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لأعضاء لجنة إدارة غزة بدخول القطاع، ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أن أعضاء اللجنة خططوا لدخول غزة عبر معبر رفح، لكنَّ إسرائيل لا تسمح لهم بذلك.