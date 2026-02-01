شاهد. وصول أول رحلة طيران مجدولة إلى مطار الخرطوم

رصدت كاميرا الجزيرة اليوم الأحد وصول أول رحلة طيران مجدولة إلى مطار الخرطوم الدولي منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023.

ووصل الركاب إلى الخرطوم على متن طائرة الخطوط الجوية السودانية لأول مرة منذ اندلاع الحرب، حيث تم استقبالهم بالفرحة والزغاريد من طرف سودانيين تجمعوا في المطار، بحسب ما رصدته كاميرا الجزيرة.

وشكلت هذه الخطوة بداية حقيقية للعودة إلى العمل من قلب العاصمة الخرطوم، ونقل مراسل الجزيرة في الخرطوم عن مدير أمن المطار ومدير شركة أمن المطارات أن مطار الخرطوم على استعداد كامل لتسيير رحلات ربما تصل إلى 4 رحلات يومية، مع توفير كامل المعونات التي تحقق السلامة الجوية.

ووفق المراسل، فإن تشغيل مطار الخرطوم يعتبر خطوة مهمة بالنسبة للسودانيين، لأنهم سيتمكنون من التنقل إلى الولايات الأخرى، وذلك بعدما كان مطار بور السودان هو المنفذ الجوي الوحيد الذي تستخدمه الخطوط الجوية السودانية والطيران بصفة عامة.

وتقول الجهات المختصة في مطار الخرطوم إن العودة التدريجية للعمل في مطار الخرطوم ستعقبها خطوات أخرى، مؤكدة أن كافة أشكال العملية التي تتطلب استئناف الرحلات من مطار الخرطوم قد اكتملت، وأن المسألة باتت تتعلق بالوقت حتى تستطيع السلطات تسيير الرحلات بشكل كبير.

وسيطر الجيش السوداني في مارس/آذار الماضي على مطار الخرطوم الدولي ومواقع إستراتيجية أخرى في المدينة، وأكد أنه تمكن من هزيمة قوات الدعم السريع.

ويعد مطار الخرطوم أحد أبرز المناطق الإستراتيجية والحيوية، وكان من أوائل المناطق التي شهدت معارك ضارية في 15 أبريل/نيسان 2023.