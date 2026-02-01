شاهد: انهيار أرضي يبتلع محلين في محطة وقود شرق القاهرة

بث ناشطون ووسائل إعلام محلية في مصر مقاطع "فيديو" تُظهر هبوطا أرضيا بعمق نحو 15 مترا في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، مساء السبت، أسفر عن إصابة شخصين وانهيار محال تجارية.

ووفق صحف محلية، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع هبوط أرضي بمحيط محطة وقود بدائرة التجمع الخامس، انتقلت على إثره قوات الإنقاذ البري وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبعد الفحص والمعاينة، تبيَّن أن الهبوط الأرضي أدى إلى انهيار كامل لمحلين تجاريين داخل المحطة أثناء وجود عدد من العاملين داخلهما، وهو ما أسفر عن إصابة شخصين نُقلا إلى مستشفى.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الهبوط الأرضي كان بسبب أعمال حفر جارية بموقع إنشاءات مجاور للمحطة، أدَّت إلى تخلخل التربة وحدوث الانهيار، وفق الإعلام المحلي.

وبث موقع "القاهرة 24" مشاهد تُظهر اللحظات الأولى للانهيار الأرضي، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.