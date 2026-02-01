رئيسة البعثة الأمريكية تصل فنزويلا بعد أسابيع من اعتقال مادورو

وصلت الرئيسة الجديدة للبعثة الأمريكية في فنزويلا لورا دوغو، السبت، إلى كاراكاس حيث استقبلها وزير الخارجية إيفان جيل في سياق الاستئناف التدريجي للعلاقات الثنائية بعد أقل من شهر من اعتقال قوات خاصة أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت دوغو، على حسابها في منصة إكس، "وصلت للتو إلى فنزويلا. أنا وفريقي على أتم الاستعداد للعمل"، مرفقة صورا لها على مدرج مطار مايكيتيا حيث وصلت قادمة من بوغوتا. ولا يُعرف حتى الآن مدة إقامتها أو جدول أعمالها.

وعيّنت واشنطن دوغو، وهي سفيرة سابقة في نيكاراغوا، قائمة بالأعمال في 22 يناير/كانون الثاني، لتشغل بذلك أعلى منصب في البعثة الدبلوماسية في غياب السفير.

خريطة طريق

وأجرى وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل محادثات مع الرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية بعيد وصولها إلى كاراكاس.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الاجتماع جزء من "جدول الأعمال بين الحكومة الفنزويلية والولايات المتحدة بهدف تحديد خريطة طريق بشأن القضايا ذات الاهتمام الثنائي، فضلا عن معالجة وحل النزاعات القائمة من خلال الحوار الدبلوماسي، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي".

وكانت العلاقات قطعت بين البلدين عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبعد اعتقال الرئيس الفنزويلي في عملية أمريكية خاطفة في 3 يناير/كانون الثاني، أكد ترمب أن العلاقة "جيدة" مع ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو التي أصبحت رئيسة مؤقتة.

واتخذت رودريغيز سلسلة خطوات في إطار التقارب مع واشنطن، مثل الإعلان عن عفو عام وإغلاق سجن هيليكويد سيئ الصيت، والدفع نحو تعديل قانون المحروقات بشكل يفتح الصناعة النفطية أمام القطاع الخاص، وإصلاحات في القضاء.

في المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة تخفيف الحظر المفروض على النفط الفنزويلي منذ عام 2019.

وبينما تواصل رودريغيز مطالبة واشنطن بالإفراج عن مادورو، تمضي في تثبيت حكمها عبر سلسلة إقالات وتعيينات جديدة في الجيش والحكومة.