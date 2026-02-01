خامنئي يحذر من حرب إقليمية ويؤكد أن إيران أفشلت "فتنة بمثابة انقلاب"

حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي من حرب إقليمية إذا هاجمت الولايات المتحدة بلاده، مشيرا إلى أن إيران أفشلت "الفتنة الأخيرة التي كانت بمثابة انقلاب".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن خامنئي قوله إن إيران "لن تبدأ الحرب ولا تريد مهاجمة أي دولة ولكن الشعب الإيراني سيرد بقوة على من يهاجمه أو يلحق به الأذى".

وقال المرشد الإيراني إن على الأمريكيين أن يعرفوا أنهم إن أشعلوا حربا هذه المرة فستكون حربا إقليمية.

وأوضح أن "تهديدات الولايات المتحدة بشأن الحرب والسفن والطائرات ليست جديدة وسبق أن قالوا بأن جميع الخيارات بما فيها الحرب مطروحة على الطاولة"، مشيرا إلى أن "الشعب الإيراني لا ينبغي أن يهاب هذه التهديدات، ولن يتأثر بها".

ويأتي تحذير خامنئي تزامنا مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أرسلت مجموعة ضاربة بحرية تقودها حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، بعد تهديد الرئيس دونالد ترمب بالتدخل عسكريا في إيران على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأثار هذا الانتشار والتهديد مخاوف من احتمال مواجهة مباشرة مع إيران التي حذرت مرارا من أنها سترد بضربات صاروخية على قواعد وسفن وحلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما إسرائيل، في حال تعرضها لهجوم.

وسبق للولايات المتحدة أن نفذت ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية في يونيو/حزيران الماضي، عندما انضمت لفترة وجيزة إلى حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.