ترمب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدل الإيراني ونشجع الصين لصفقة مماثلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد، إن الهند ستشتري النفط من فنزويلا بدل شرائه من إيران، مرحبا بأن تعقد الصين اتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة، من أجل الحصول على النفط من فنزويلا.

وقال ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "لقد توصلنا بالفعل إلى هذه الصفقة، أو بالأحرى ‌إلى فكرة الاتفاق"، ووصف علاقات بلاده مع قادة فنزويلا بأنها جيدة، وأضاف "سنبيع النفط الفنزويلي وسنأخذ بعض عائداته لكنهم سيأخذون الكثير منه".

تقليص عائدات النفط الروسي

ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي بعد يوم من إبلاغ الولايات المتحدة نيودلهي بأنها قد تتمكن قريبا من استئناف شراء النفط الفنزويلي للمساعدة في تعويض وارداتها من النفط الروسي، وفق رويترز.

وتسعى الولايات المتحدة لتزويد الهند بالنفط الخام الفنزويلي في وقت تحاول فيه واشنطن تقليص عائدات النفط الروسي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة تخفيف الحظر المفروض على النفط الفنزويلي منذ عام 2019.

وأقر البرلمان الفنزويلي الخميس تعديلات جذرية لقانون المحروقات ينهي احتكار الدولة للقطاع النفطي ويفتحه أمام الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، تزامنا مع إعلان الإدارة الأمريكية رفعا لبعض العقوبات المفروضة على كاراكاس وإعادة فتح المجال الجوي الفنزويلي أمام الرحلات التجارية.

وكان استغلال القطاع النفطي حكرا على الشركات الحكومية أو تلك المختلطة التي تمتلك الدولة أغلبية حصصها.

وتنتج فنزويلا حاليا نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بعد أن كان الإنتاج قد تراجع من ذروته البالغة 3 ملايين برميل في مطلع الألفية إلى نحو 350 ألف برميل عام 2020.

وكان ترمب أعلن أن إدارته أصبحت تتحكم في القطاع النفطي الفنزويلي، في أعقاب العملية العسكرية بفنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.