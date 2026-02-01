ترمب يعلن بدء التفاوض مع إيران ويلوح بالخيار العسكري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران دخلت في مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن تترقب نتائج هذه المحادثات "لنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء، وإلا فسنرى ما سيحدث".

وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز، أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها إطلاع حلفائها في الخليج على خطتها إزاء إيران.

وكشف ترمب عن تحرك أسطول عسكري أمريكي كبير باتجاه المنطقة، واصفا إياه بأنه "أكبر مما لدينا في فنزويلا".

وأضاف ترمب أن "الإيرانيين يتفاوضون"، مؤكدا أن واشنطن قضت على برنامجهم النووي خلال جولات تفاوض سابقة، في إشارة إلى استمرار سياسة الضغط بالتوازي مع المسار الدبلوماسي.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، قال مساء السبت، إن العمل جار على إعداد "هيكل للمفاوضات" مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وتأتي تصريحات ترمب في ظل توتر مستمر بين واشنطن وطهران على خلفية البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأمريكية، والوجود العسكري في الشرق الأوسط، حيث تتزامن التحركات الدبلوماسية مع رسائل عسكرية تهدف إلى تعزيز الضغط على إيران ودفعها إلى تقديم تنازلات على طاولة التفاوض.