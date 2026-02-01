عاجل,
أخبار

بيان لدول عربية وإسلامية: ندين بشدة انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة

ترامب ومادورو
Published On 1/2/2026
|
آخر تحديث: 14:00 (توقيت مكة)

حفظ

بيان لثماني دول عربية وإسلامية:

  • ندين بشدة انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة.
  • إجراءات إسرائيل تهدد بتصعيد التوتر وتقوض جهود ترسيخ الهدوء والاستقرار.
  • انتهاكات إسرائيل المتكررة تهديد مباشر للعملية السياسية.
  • انتهاكات إسرائيل تعيق جهود خلق ظروف ملائمة للانتقال لمرحلة أكثر استقرارا بغزة.
  • نؤكد ضرورة الالتزام الكامل بإنجاح المرحلة 2 من خطة السلام التي طرحها ترمب.
  • ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء الكامل بمسؤولياتها خلال هذه الفترة الحرجة.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان