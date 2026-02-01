عاجلعاجل,
بيان لدول عربية وإسلامية: ندين بشدة انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة
Published On 1/2/2026|
آخر تحديث: 14:00 (توقيت مكة)
بيان لثماني دول عربية وإسلامية:
- ندين بشدة انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة.
- إجراءات إسرائيل تهدد بتصعيد التوتر وتقوض جهود ترسيخ الهدوء والاستقرار.
- انتهاكات إسرائيل المتكررة تهديد مباشر للعملية السياسية.
- انتهاكات إسرائيل تعيق جهود خلق ظروف ملائمة للانتقال لمرحلة أكثر استقرارا بغزة.
- نؤكد ضرورة الالتزام الكامل بإنجاح المرحلة 2 من خطة السلام التي طرحها ترمب.
- ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء الكامل بمسؤولياتها خلال هذه الفترة الحرجة.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة