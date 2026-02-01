المبعوث الأمريكي للعراق مارك سافايا ينفي مغادرة منصبه

نفى المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا صحة الأخبار المتداولة بشأنه عزله من منصبه، مؤكدا أنه ما زال يمارس جميع مسؤولياته ولم يطرأ أي تغيير على وضعه الرسمي.

ووصف سافايا الأخبار التي تداولتها بعض المنصات ووسائل الإعلام بشأن إقالته بأنها "شائعات كاذبة"، معربا عن إدانته لما وصفه بـ"التدخل المستمر للمليشيات المدعومة من إيران في شؤون العراق".

ويأتي هذا النفي بعد أن نقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة إقالته من منصبه، مشيرة إلى ترجيحات بأن توم براك قد يحل مكانه.

كما أشارت الوكالة إلى أن الإقالة تأتي وسط تنامي ‌التوتر بين ‌واشنطن وبغداد بسبب المساعي الأمريكية لمنع وصول رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء بذريعة الحد من النفوذ ‌الإيراني في السياسة العراقية.

ونقلت رويترز عن مصدر لم تفصح عن هويته، القول إن مغادرة سافايا المنصب تعود إلى "سوء إدارته" لمواقف رئيسية، بما في ذلك فشله في منع ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، وهي خطوة حذر ترمب بغداد منها علنا.

وعين الرئيس الأمريكي دونالد ‍ترمب سافايا مبعوثا خاصا للعراق قبل 4 أشهر، وهو رجل أعمال عراقي أمريكي، من بين عدد قليل من الأمريكيين العرب الذين عينهم ترمب في مناصب عليا.