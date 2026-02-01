الصين: آفاق جديدة لعلاقتنا بروسيا خلال 2026

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد إن علاقات بلاده مع روسيا يمكن أن تبلغ "آفاقا جديدة" خلال السنة الجارية.

جاء ذلك أثناء استقبال وانغ، أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بكين

وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن وانغ أبلغ ضيفه بأهمية العمل المشترك للحفاظ على التعددية في زمن "الاضطراب"، والدفع نحو "عالم متعدد الأقطاب متكافئ ومنتظم".

وشدد على أن بكين مستعدة للعمل مع موسكو لـ"تعميق التنسيق الإستراتيجي، ودفع العلاقات الصينية الروسية لفتح آفاق جديدة في العام الجديد".

وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية استقبل شويغو في بكين في إطار "التواصل الإستراتيجي" بين البلدين.

وعززت بكين وموسكو التعاون الاقتصادي والدبلوماسي في الأعوام الأخيرة، وباتت شراكتهما الإستراتيجية أكثر تجليا عقب غزو روسيا لأوكرانيا مطلع عام 2022.

وتأتي زيارة شويغو بينما تتوسط واشنطن بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بشأن إنهاء الحرب، ستبدأ الأربعاء المقبل في أبوظبي بدلا من موعدها السابق الذي كان محددا الأحد.

ومنذ بدء الحرب، أكدت الصين موقفها المحايد رسميا، وشددت على أنها لا توفر مساعدات عسكرية لأي من الطرفين، على خلاف الدعم الغربي لأوكرانيا.

لكنّ بكين تبقى حليفا سياسيا واقتصاديا لموسكو، وتنتقدها دول غربية على خلفية عدم إدانتها الغزو.