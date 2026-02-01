الشيخ تميم يشيد بمبادرات "ويب قطر 2026"

أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبادرات "قمة الويب قطر 2026″، قائلا إنها تفتح مسارات جديدة للابتكار والشراكات وريادة الأعمال في المجال الرقمي.

وأعرب أمير قطر عن أمله في أن تسهم القمة في تحفيز تبادل الخبرات ودعم الاقتصاد المعرفي في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم زار قمة الويب قطر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عصر اليوم الأحد.

وقد اطلع الشيخ تميم، خلال جولته في أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة، على أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

كما استمع إلى شرح حول ما تمثله القمة بوصفها ملتقى عالميا لتبادل الخبرات عبر الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، ومنصات الحلول والتقنيات الحديثة، إضافة إلى المبادرات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين وصناع القرار في هذا القطاع.