الشيخ تميم يشيد بمبادرات "ويب قطر 2026"

المصدر: حساب الشيخ تميم آل ثاني على إكس https://x.com/TamimBinHamad/status/2017990877621236182?s=20 نص المنشور على إكس: اطلعت اليوم خلال زيارتي لقمة الويب قطر 2026 على ما تحتضنه هذه المنصة التكنولوجية الرائدة في منطقتنا من مبادرات متطورة من شأنها فتح مسارات جديدة للابتكار والشراكات وريادة الأعمال في المجال الرقمي، آملًا أن تسهم القمة في تحفيز تبادل الخبرات ودعم الاقتصاد المعرفي في الإقليم.
أمير قطر خلال تجوله في أجنحة "ويب 2026" (مواقع التواصل)
Published On 1/2/2026
آخر تحديث: 19:48 (توقيت مكة)

أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبادرات "قمة الويب قطر 2026″، قائلا إنها تفتح مسارات جديدة للابتكار والشراكات وريادة الأعمال في المجال الرقمي.

وأعرب أمير قطر عن أمله في أن تسهم القمة في تحفيز تبادل الخبرات ودعم الاقتصاد المعرفي في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم زار قمة الويب قطر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عصر اليوم الأحد.

وقد اطلع الشيخ تميم، خلال جولته في أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة، على أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

كما استمع إلى شرح حول ما تمثله القمة بوصفها ملتقى عالميا لتبادل الخبرات عبر الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، ومنصات الحلول والتقنيات الحديثة، إضافة إلى المبادرات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين وصناع القرار في هذا القطاع.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

