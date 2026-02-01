الشرع والبارزاني يبحثان التعاون لتنفيذ اتفاق دمشق مع قسد

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سبل التعاون بما يسهم في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك في اتصال هاتفي السبت، وفق بيان نشرته الرئاسة السورية.

وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع والبارزاني بحثا التطورات الأخيرة في سوريا.

وأضافت أن الشرع أكد خلال الاتصال حرص الدولة السورية على حقوق الكرد الوطنية والسياسية والمدنية.

كما شدد الرئيس السوري على أن جميع السوريين سواسية أمام القانون ويتمتعون بحقوق متساوية.

مباركة الاتفاق

من جانبه، أبدى البارزاني مباركته للاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد، مؤكدا ضرورة تنفيذه بما يضمن وحدة واستقرار سوريا، بحسب بيان الرئاسة.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وقف إطلاق نار

وأعلنت الحكومة السورية، الجمعة، الاتفاق مع قوات قسد على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

كذلك ينص الاتفاق على دخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرقي البلاد، وتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

ويهدف الاتفاق إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وفي 18 يناير/كانون الثاني، وقّعت الحكومة السورية وقوات قسد اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن أعقبه اندلاع مواجهات جديدة، ثم التوصل إلى هدنة أسفرت عن اتفاق وقف شامل لإطلاق النار.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات قسد لاتفاقات سابقة مع دمشق.