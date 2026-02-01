بريطانيا تلاحق شعار "الانتفاضة" وتعتقل ناشطا بارزا

اعتقلت الشرطة البريطانية الناشط الحقوقي بيتر تاتشل، السبت، خلال مسيرة لمناصرة الشعب الفلسطيني، في وسط لندن، لحمله لافتة تحمل شعار "عولمة الانتفاضة"، وفق ما أفادت مؤسسته الحقوقية.

وقد نشر تاتشل، وهو ناشط حقوقي مخضرم، صورة له على منصة إكس أثناء المسيرة، وهو يحمل لافتة عليها شعارات عدة منها "عولمة الانتفاضة".

وجاء اعتقاله بعدما أعلنت اثنتان من أكبر قوات الشرطة في بريطانيا الشهر الماضي أن عناصرهما سيعتقلون أي شخص يهتف بهذا الشعار أو يعرضه، بدعوى ارتباطه بـ"معاداة السامية".

وندد الناشط البالغ 74 عاما بتوقيف الشرطة له، ووصف ذلك بأنه "هجوم على حرية التعبير"، وفق بيان أرسلته مؤسسته إلى وسائل الإعلام.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن "الشرطة ادعت أن كلمة انتفاضة غير قانونية، إلا أن كلمة انتفاضة ليست جريمة، والشرطة تسيء استخدام سلطتها باستعمالها ذريعة للتوقيف"، وتابعت "هذا جزء من توجه خطير نحو تقييد وتجريم الاحتجاجات السلمية بشكل متزايد".

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت 86 من المحتجين الداعمين لنشطاء حركة "فلسطين أكشن"، بعد أن خرجوا دعمًا لعمر خالد، المضرب عن الطعام منذ 17 يوما، وهو من حملة "سجناء من أجل فلسطين".

ويواصل 8 نشطاء من حركة "فلسطين أكشن" مسجونين حاليا، إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على اعتقالهم دون توجيه لائحة اتهام رسمية إليهم.

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا عقب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد صوّت مجلس العموم البريطاني في يوليو/تموز عام 2025 بالأغلبية لصالح إدراج هذه الحركة ضمن قوائم الإرهاب ومنع أنشطتها رسميا، استنادا إلى اتهامات حكومية للحركة بتنفيذ عمليات اقتحام وتخريب استهدفت مقار شركات دفاعية بريطانية وتسبّبت في إلحاق أضرار ببعض الطائرات العسكرية.

وقد سارعت الحركة حينها إلى تقديم طعن قانوني في القرار، معتبرة أن تصنيفها منظمة إرهابية يفتقر للأسس القانونية.