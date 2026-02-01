السيسي وعبد الله الثاني يؤكدان رفض التهجير ويطالبان بتنفيذ اتفاق غزة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني -اليوم الأحد- على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع تأكيد رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الزعيمين في العاصمة القاهرة، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، بالتزامن مع بدء تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد نحو عام ونصف العام من الإغلاق الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن المباحثات تناولت "العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة".

وأكد السيسي وعبد الله الثاني أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود، فضلا عن الإسراع في بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.