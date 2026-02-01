أرقام وأسماء وتفاصيل.. إيران تنشر قائمة بقتلى الاحتجاجات

أصدر مكتب الرئيس الإيراني، اليوم، بيانا أعلن فيه أن عدد قتلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نهايات ديسمبر الماضي بلغ 3117 شخصا، مؤكدا أن كل حالة "تمثل عالما من العلاقات الإنسانية ولا يمكن اختزالها في أرقام".

و"بهدف الشفافية والمسؤولية والمساءلة"، نشر المكتب قائمة بأسماء 2986 ضحية بعد مطابقتها مع سجلات الأحوال المدنية، موضحا أن 131 حالة لم يتم إدراجها بعد بسبب مجهولية الهوية أو اختلافات في الرقم الوطني، على أن يتم تحديث القائمة لاحقا.

كما أعلن المكتب عن إطلاق منصة إلكترونية خلال 48 ساعة، تتيح للمواطنين تقديم أي معلومات أو ادعاءات جديدة ليتم التحقق منها رسميا، مع التأكيد على احترام الخصوصية وحماية بيانات الضحايا.

فتنة أشبه بانقلاب

وفي كلمة له اليوم، وصف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الاضطرابات الأخيرة بأنها "فتنة أشبه بانقلاب"، متهما جهات معادية بالسعي لاستهداف المراكز الحساسة في البلاد، من خلال مهاجمة الشرطة والمؤسسات الحكومية ومراكز الحرس الثوري والبنوك والمساجد، إضافة إلى حرق المصاحف. وأكد أن المحاولة جرى إحباطها، في إشارة إلى الجهود الأمنية التي تهدف إلى السيطرة على التوترات ومنع تصاعد العنف.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عزل صادق يزداني، مدير قناة "أفق"، بعد بث حلقة من برنامج اعتبرت مسيّسة ومسيئة للضحايا. وأكدت الهيئة أن مكانة الإعلام الرسمي لا تسمح بهذا النوع من الأخطاء في إدارة المحتوى، حتى إذا لم تكن هناك نية سيئة.

كما تم تعيين سعيد مقيسه قائما بأعمال مدير القناة، وهو الرئيس الحالي لمركز قوات التعبئة الشعبية التابعة للحرس الثوري (البسيج) ومستشار سابق لرئيس الهيئة.

متابعة ملفات الموقوفين

نفى رئيس منظمة النظام الطبي أن يكون اعتقال الأطباء الـ17 الموقوفين تم فقط بسبب تقديم العلاج للجرحى خلال الاحتجاجات. وأكد أن مساعدة المرضى واجب مهني وأخلاقي، وأن المنظمة تتابع أوضاع الموقوفين بشكل لحظي ومستمر، داعيا إلى الحفاظ على حياد القطاع الطبي وعدم تسييسه.

بالنسبة للموقوفين دون سن 18 عاما، قال وزير العدل إن عددا محدودا منهم، تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، محتجزون حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل، وسيتم الإفراج عنهم بعد استكمال التحقيقات وتقديم الضمانات القانونية اللازمة.

كما أكد وزير الرياضة والشباب أن الحكومة تتابع أوضاع جميع الشباب، بما في ذلك الرياضيون الموقوفون، مشيرا إلى أن السياسة الرسمية للحكومة تركز على متابعة حالة الشباب وضمان حقوقهم، وأن وزارة الرياضة تعمل على متابعة وضع الرياضيين الموقوفين بشكل خاص.

في هذا السياق، أشارت صحيفة "اطلاعات" الرسمية، اليوم، إلى أن المشكلة الأساسية في المجتمع الإيراني تكمن في عدم الاستماع لصوت الشعب وتأخر الإصلاحات العاجلة. وذكرت الصحيفة أن التدخل الأجنبي، خصوصا العسكري والتسليحي، لا يجلب الحرية لأي دولة، مؤكدة أن الأحداث الأخيرة كانت غير مسبوقة من حيث حجم العنف، والانتشار الجغرافي وطول المدة، وأسفرت عن وفاة نحو 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 30 ألفا في 333 مدينة خلال الفترة بين 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 و31 يناير/كانون الثاني المنصرم.