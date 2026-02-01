الدفاع الجزائرية: قتلنا 4 مسلحين غرب العاصمة والعملية متواصلة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، مقتل 4 مسلحين في عملية أمنية بولاية عين الدفلى، على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب غرب الجزائر العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "مفارز من الجيش الوطني الشعبي نفذت عملية تمشيط في منطقة جبل عمرونة، أسفرت عن القضاء على 4 (إرهابيين) وضبط أسلحة رشاشة وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أن العملية "ما زالت متواصلة لتعقب بقايا العناصر المسلحة حتى القضاء النهائي عليها".

وتشير وزارة الدفاع إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب تشمل بين الحين والآخر تصفية مسلحين في مناطق جبلية وعرة واعتقال من يقدم الدعم للجماعات المحظورة، مؤكدة أن الجيش قضى منذ بداية 2026 على 21 "إرهابيا"، في حين تم توقيف 8 وتسليم 38 آخرين أنفسهم.

وتعاني الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي من نشاط جماعات مسلحة، لكن وتيرة الهجمات تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث اقتصر نشاطها على مناطق جبلية نائية، في حين انتقل بعض العناصر إلى منطقة الساحل الأفريقي.

وتقول السلطات إن سياسة المصالحة الوطنية، التي انطلقت عام 1999، ساعدت على استسلام عشرات الآلاف من المسلحين وتسليم أسلحتهم، ما أسهم في تعزيز استقرار البلاد.