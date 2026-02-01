الإفراج عن زعيم المعارضة في غينيا بيساو بعد أشهُر من اعتقاله

أفرجت السلطات العسكرية في غينيا بيساو عن زعيم المعارضة دومينغوس سيمويس بيريرا، بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس عمر سيسوكو إمبالو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأنه شاهد بيريرا وهو يُنقل إلى منزله في ضواحي العاصمة بيساو، برفقة قوات الأمن والوزير السنغالي للدفاع الذي كان في زيارة رسمية للبلاد.

وجاء الانقلاب بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، إذ برَّرت المؤسسة العسكرية تدخُّلها بالرغبة في تجنب "حمّام دم" بين أنصار المرشحين المتنافسين. وقد أوقفت السلطات عددا من الشخصيات السياسية البارزة، بينهم بيريرا الذي مُنع من الترشح للانتخابات، في حين أعلن مرشحه المفضل الفوز إلى جانب الرئيس المخلوع إمبالو الذي غادر البلاد لاحقا.

ويُعَد انقلاب نوفمبر الخامس في تاريخ غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي المزمن في البلاد. وتواجه الدولة الواقعة غربي أفريقيا تحديات عميقة، أبرزها الفقر المدقع وضعف الإدارة والانقسامات السياسية، مما جعلها بيئة خصبة للفساد وشبكات تهريب المخدرات.