"إنصافا للضحايا".. ستارمر يطالب شقيق ملك بريطانيا بالإدلاء بشهادته بشأن علاقته بإبستين

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن على الأمير السابق آندرو شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث الإدلاء بشهادته أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي، وذلك بعد ظهوره في ملفات كشف عنها مؤخرا تتعلق بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس السبت ضرورة مثول آندرو (65 عاما) أمام المشرعين الأمريكيين لتوضيح ما يعلمه عن نشاطات إبستين "إنصافًا للضحايا".

وأضاف ستارمر "على كل من يملك معلومات أن يكون مستعدًّا لمشاركتها بالصيغة المطلوبة؛ فلا يمكن الحديث عن مصلحة الضحايا دون استعداد فعلي للتعاون".

وتضمنت ملفات جديدة نشرتها وزارة العدل الأمريكية الجمعة، رسائل بريد إلكتروني تكشف أن شقيق الملك تشارلز الثالث كان على تواصل مستمر ومنتظم مع إبستين لأكثر من عامين بعد إدانة الأخير بجرائم جنسية بحق أطفال.

وكان الملك تشارلز قد اتخذ إجراءات صارمة بحق شقيقه، شملت إخلاء مقره في قلعة وندسور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتجريده من ألقابه الرسمية بسبب تداعيات القضية.

وينفي آندرو ما ينسب إليه من مخالفات في هذه القضية، ويصر على أن علاقته بإبستين انقطعت تماما بعد إدانة الأخير عام 2008، باستثناء زيارة وحيدة لنيويورك عام 2010 لإنهاء تلك العلاقة، وهو ما تفنده الوثائق الجديدة.

يُذكر أن إبستين وُجد ميتًا في زنزانته بمانهاتن عام 2019، في واقعة اعتُبرت انتحارًا، بينما كان ينتظر المحاكمة في قضايا اتجار بالبشر، وهي القضية التي لا تزال تلاحق شخصيات عالمية بارزة.