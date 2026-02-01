إعلام إسرائيلي: هذه تكلفة الحرب المحتملة مع إيران

قال موقع كالكاليست الاقتصادي إن تكلفة الحرب ضد إيران في حال نشوبها قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن تكلفة الحرب التي استمرت 12 يوما فقط في يونيو/حزيران الماضي بلغت قرابة 20 مليار شيكل (6.37 مليارات دولار).

وحذّر كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية في إسرائيل -وفق كالكاليست- من أن جولة أخرى من الحرب مع طهران قد تكلف عشرات المليارات، اعتمادا على طول وطبيعة المعركة.

السيناريو الأقل تكلفة

ونقل الموقع عن رام عميناح المستشار الاقتصادي الأسبق لرئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن "السيناريو الأقل تكلفة نسبيا، هو عدم شنّ إسرائيل أي هجوم على الإطلاق".

وبيّن عميناح أن إسرائيل تخسر مليارات الدولارات حتى لو لم تشن هجوما، نتيجة إجراءات مثل الدفاع الجوي، وفي مثل هذا السيناريو -عدم نشوب حرب- قد تصل التكلفة العسكرية وحدها إلى ما بين 2.23 و3.18 مليارات دولار.

لكن في حال اندلاع حرب كتلك التي جرت في منتصف العام الماضي، يقدّر شاشون حداد المستشار الأسبق لرئيس الأركان الإسرائيلي أن الكلفة ستتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (بين 4.78 و8 مليارات دولار).

ويلفت موقع كالكاليست إلى أن التكلفة التي قد تصل إلى 30 مليار شيكل (نحو 9.8 مليارات دولار)، تشمل فقط التكاليف العسكرية، دون المدنية.

لا يمكن التعايش مع صواريخ إيران

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد عن مسؤول عسكري إسرائيلي -لم تسمه- قوله إن تل أبيب لا تستطيع التعايش مع قدرات الصواريخ الباليستية الموجودة لدى إيران.

وعززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أرسلت مجموعة بحرية ضاربة تقودها حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، بعد تهديد الرئيس دونالد ترمب بالتدخل عسكريا في إيران على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأثار هذا الانتشار والتهديد مخاوف من احتمال مواجهة مباشرة مع إيران التي حذرت مرارا من أنها سترد بضربات صاروخية على قواعد وسفن وحلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما إسرائيل، في حال تعرضها لهجوم.