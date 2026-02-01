إسرائيل تعلن وقف عمل "أطباء بلا حدود" في غزة بنهاية فبراير الجاري

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنها ستوقف العمليات الإنسانية لمنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في قطاع غزة، بحلول 28 فبراير/شباط الجاري.

وقالت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية إن القرار جاء بعد امتناع المنظمة عن تقديم قوائم ببيانات موظفيها العاملين في فلسطين.

وقبل شهر، أكدت إسرائيل أنها "ستنفذ الحظر" لأنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لأنها لم تزودها بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد.

وقالت مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي للمنظمة جنان سعد، في مقابلة مع الجزيرة الجمعة، إن "أطباء بلا حدود" قررت عدم مشاركة أي معلومات بشأن موظفيها، بعدما رفضت الحكومة الإسرائيلية "تقديم ضمانات تتعلق بسلامة الموظفين وحصر استخدام هذه المعلومات في الجوانب الإدارية المتعلقة بتجديد ترخيص عمل المنظمة في قطاع غزة بشكل مستقل تماما".

1400 موظف في غزة

ولدى "أطباء بلا حدود" أكثر من 1400 موظف في غزة، وفق المتحدثة باسم المنظمة، التي أكدت أن 15 من موظفي المنظمة "لقوا حتفهم في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع خلال العامين الماضيين".

كما تعرَّض العديد من عمال الإغاثة والرعاية الطبية للاعتقال التعسفي أو التهديد، حسب المتحدثة، التي أشارت إلى مقتل 1700 من العاملين في القطاع الطبي والإنساني بسبب الحرب الإسرائيلية.

ويعيش آلاف المرضى والجرحى، الذين يتلقون الرعاية الصحية المتخصصة عبر طواقم "أطباء بلا حدود" التي اتخذت من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مقرا لها، مخاوف مضاعفة لانعدام توفر البدائل في حال توقف هذه المنظمة عن تقديم خدماتها.