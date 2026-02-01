أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة، والتطورات المتعلقة بالملف الإيراني وانعكاساتها على الأمن الإقليمي.

كما تناولا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، فضلا عن بحث سبل دعم استقرار لبنان والحفاظ على أمنه وسيادته.

واستعرض الاتصال علاقات التعاون الإستراتيجي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.