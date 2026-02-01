أمريكا تعسكر قرب هرمز وإيران أخذت القرار بضرب كل الجبهات

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا عسكريا وسياسيا متسارعا في ظل تزايد الحشود الأمريكية مقابل تحذيرات إيرانية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية واسعة.

وكشفت وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤول في البحرية الأمريكية- أن الولايات المتحدة تمتلك حاليا 8 مدمرات حربية ضمن نطاق إسقاط الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيّرة، بينها مدمرتان قرب مضيق هرمز، و3 مدمرات في شمال بحر العرب، وواحدة قرب إسرائيل في البحر الأحمر، إضافة إلى مدمرتين في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي السياق ذاته، أفادت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين دفاعيين وبيانات رسمية- بأن الجيش الأمريكي يمتلك بالفعل منظومات دفاع جوي في المنطقة، غير أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) قررت نشر بطارية إضافية من منظومة "ثاد" إلى جانب أنظمة "باتريوت"، لتعزيز حماية القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن والكويت والبحرين والسعودية وقطر.

هجمات مميتة

في المقابل، نقلت واشنطن بوست عن مصادر مطلعة أن إيران أبلغت حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بأنها لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات مميتة في الخليج، محذّرة من أن أي ضربات محتملة هذه المرة ربما لا تكون محسوبة أو معلنة مسبقا كما حدث في عملية استهداف قاعدة العديد.

وتضيف أنه وفق تقييم لحليف خليجي لواشنطن، فإن طهران لا تزال تحتفظ بذخائرها قصيرة المدى ومنصات إطلاقها، إضافة إلى بعض عناصر منظومة إنتاج الصواريخ، وهي ذخائر قادرة على الوصول إلى المصالح الأمريكية في الخليج، بما يشمل أكثر من 12 قاعدة عسكرية وعشرات الآلاف من الجنود.

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي إيراني سابق أن طهران ضاعفت إنتاج الصواريخ منذ ما يُعرف بـ"حرب الـ12 يوما"، وحققت تقدما ملحوظا في إصلاح منصات الإطلاق المتضررة، إضافة إلى نقل بعض منصات الصواريخ إلى مناطق جبلية يصعب استهدافها.

إعلان

ونقلت عن مسؤول أوروبي قوله إن القيادة الإيرانية وحّدت صفوفها بالكامل بعد القمع العنيف للاحتجاجات الداخلية، وإن الخلافات داخل مراكز القرار جرى تجاوزها في مواجهة ما تعتبرها طهران تهديدات أمريكية، مؤكدا أن الرسائل الواردة من مصادره داخل إيران باتت واضحة: "نحن مستعدون لحرب شاملة".

حرب إقليمية

وفي هذا الإطار، حذّر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أن أي حرب تشعلها الولايات المتحدة ضد إيران ستتحول إلى حرب إقليمية، مؤكدا أن الشعب الإيراني لا يخاف من التهديدات أو استعراض القوة.

وقال خامنئي، خلال لقائه حشدا جماهيريا في حسينية الإمام الخميني في طهران، إن الحديث الأمريكي المتكرر عن الحرب والطائرات والسفن "ليس جديدا"، مشيرا إلى أن واشنطن لطالما تحدثت عن أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، بما فيها خيار الحرب.

وأضاف أن إيران لن تكون البادئة بأي هجوم ولن تعتدي على أي دولة، لكنها ستوجه "ضربة قوية" لأي طرف يحاول إيذاءها.

من جانبه، أكد أحمد وحيدي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية باتت أعلى مما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوما، مشيرا إلى أن طهران تراقب تحركات خصومها بدقة.

واعتبر وحيدي أن الوجود المكثف للأساطيل الأجنبية في المنطقة يندرج في إطار "الحرب النفسية"، مضيفا أنه من غير المرجح أن يُقدم الأعداء على "حماقة جديدة" عبر اختبار أساليب سبق أن فشلت.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا تتأثر شؤون البلاد بالدعاية أو الأجواء النفسية، داعيا إلى استمرار العمل بقوة وكفاءة في مختلف المجالات.