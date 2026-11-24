طرحت إثيوبيا مبادرة دعت فيها جميع الأطراف السودانية بمختلف مكوناتها العسكرية والسياسية والمدنية إلى المشاركة في حوار شامل ومفتوح تستضيفه وترعاه، بهدف وقف الحرب والتوصل إلى سلام مستدام، في وقت تتهم فيه الخرطوم أديس أبابا بمساندة قوات الدعم السريع.

وأكد بيان لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للوقوف "على مسافة واحدة من جميع الأطراف السودانية، وتهيئة منبر للحوار يتسم بالانفتاح والجدية والاحترام المتبادل، بما يتيح للسودانيين مناقشة خلافاتهم والتوصل إلى حلول توافقية بإرادتهم الوطنية المستقلة".

وأعرب عن تطلع بلاده إلى أن يفضي الحوار إلى تفاهمات سياسية واسعة تشمل وقف الحرب، وإطلاق مسار وطني جامع، والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة.

وأوضح أن تلك الترتيبات تشمل "تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بقبول واسع، وتعمل على استعادة مؤسسات الدولة، وصون وحدة البلاد وسيادتها، وإعادة بناء ما دمرته الحرب".

ولم يحدد رئيس الوزراء الإثيوبي موعدا لانطلاق الحوار المقترح أو آليات المشاركة فيه.

"لا أجندة سياسية خاصة"

وشدد آبي أحمد على أن المبادرة الإثيوبية "لا تنطلق من أي أجندة سياسية خاصة ولا تستهدف تحقيق مصالح أو مكاسب على حساب أي طرف سوداني".

وأكد أن مستقبل السودان شأن يقرره السودانيون وحدهم، وأن الحلول المفروضة لا يمكن أن تؤسس لسلام دائم.

واعتبر أن الحوار السوداني – السوداني هو "الطريق الأجدى لإنهاء الأزمة وصياغة عقد وطني جديد يحفظ كرامة السودانيين ويصون وحدة بلادهم وتنوعها".

كما ناشد رئيس الوزراء الإثيوبي المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية دعم المساعي الرامية إلى وقف الحرب وإنهاء الأزمة، بعيدا عما وصفه بـ"الحسابات الضيقة والاستقطابات التي من شأنها إطالة أمد الصراع".

وأشار آبي أحمد إلى أن تداعيات الأزمة السودانية لم تعد محصورة داخل حدود البلاد، بل امتدت إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها.

وقال إن إثيوبيا تنظر إلى سلام السودان باعتباره جزءا من أمنها واستقرارها، وركيزة لاستقرار القرن الأفريقي.

اجتماع الآلية الخماسية

وجاءت مبادرة آبي أحمد، بينما تعقد الآلية الخماسية المعنية بالسودان غدا الأربعاء اجتماعا مع وفد من تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا للاستماع إلى رؤية التحالف حول إنهاء الحرب والمسار السياسي.

وتأسس التحالف في العاصمة الكينية نيروبي العام الماضي، ويضم في صفوفه قوات الدعم السريع، و"الحركة الشعبية- شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، و"الجبهة الثورية"، إضافة إلى تيارات منشقة من حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، وشخصيات سياسية وقبلية.

ويأتي الاجتماع بعد لقاءات منفصلة عقدتها الآلية مع تحالف القوى المدنية الديمقراطية "صمود" والكتلة الديمقراطية، وكانت الآلية قد اقترحت عقد لقاء مشترك بين الطرفين، لكنها التقت كلا منهما على حدة بسبب الخلافات بينهما.

وتتكون الآلية الخماسية من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية.

شكوى سودانية ضد إثيوبيا

وتتهم الحكومة السودانية، إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع وانطلاق الطائرات المسيّرة من أراضيها، في حين تنفي إثيوبيا هذه الاتهامات.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيّرة منازل في الخرطوم ومحيطها قبل يومين، وطالت مبنى تابعا للأمم المتحدة، وسط اتهامات من الخرطوم بأن المسيّرات "انطلقت من مطار بحر دار في إثيوبيا".

وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، إيداع الحكومة السودانية شكوى ضد حكومة إثيوبيا لدى كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم الأفريقي، على خلفية اتهامها بالاعتداء على أعيان ومحطات كهرباء في عدد من ولايات السودان.

تنسيق مصري سوداني

وجاءت دعوة إثيوبيا بعد ساعات من بيان مصري سوداني، أكد دعم جهود استعادة الاستقرار في السودان وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي "كيانات موازية" أو الاعتراف بها، والارتباط المباشر بين الأمن القومي للبلدين.

وذكر بيان مشترك أن مصر أكدت "استعدادها الكامل لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين الشقيقين لدعم السودان وضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها".

كما تسلّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الثلاثاء، تضمنت تطلع الخرطوم إلى مواصلة العمل مع القاهرة لتعزيز التعاون الثنائي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان اقتتالا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ما أسفر عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح ولجوء ملايين آخرين، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.