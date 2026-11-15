إندونيسيا تعتذر رسميا لماليزيا وسنغافورة بسبب حرائق الغابات

تقدم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الأحد، باعتذار إلى سنغافورة وماليزيا نيابة عن الحكومة عن أي أضرار أو تأثيرات قد تكون حرائق الغابات في إندونيسيا سببتها لسكان البلدين.

وأكد برابوو ‌‌أن السلطات ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات التي لها علاقة بهذه الحرائق، مؤكدا أن حكومة بلاده على استعداد لإنشاء هيئة جديدة لتعزيز جهود الوقاية من حرائق الغابات.

وذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي في إندونيسيا اليوم أن برابوو أدلى بهذه التصريحات خلال جلسة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقالت وزيرة خارجية الفلبين تيريزا لازارو اليوم إن إندونيسيا كانت صريحة للغاية في التعبير عما بذلته من إجراءات للتصدي لحرائق الغابات.

وأضافت لازارو في مؤتمر ‌‌صحفي: "شجع القادة أيضا الدول الأعضاء في رابطة آسيان على إعطاء الأولوية للتصديق ‌‌على ‌‌اتفاقية مركز التنسيق التابع للرابطة بشأن مكافحة التلوث الضبابي العابر للحدود".

وامتدت آثار حرائق الغابات في إندونيسيا إلى ماليزيا وسنغافورة وتسببت في تداعيات صحية وسياسية، إذ دفعت الرياح السائدة سحب الدخان الكثيف من سومطرة وبورنيو نحو شبه الجزيرة الماليزية وسنغافورة، مما أدى إلى إغلاق المدارس في 5 ولايات ماليزية والعاصمة كوالالمبور إثر تدهور جودة الهواء وتجاوز مؤشر التلوث عتبة 200 درجة في بعض المناطق.

وفي سبتمبر/أيلول وافق ملك ماليزيا السلطان إبراهيم على إعلان حالة الطوارئ في منطقة سيريان بعدما تجاوز مؤشر التلوث المستوى الحرج مسجلا 519 نقطة.

وتحدث رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ عن التحقيق في صلات شركات بحرائق إندونيسيا واعتزام بلاده تطبيق "قانون التلوث بالضباب الدخاني العابر للحدود".