البث الحي

قائد الأسطول الخامس يبحث مع إسرائيل التنسيق البحري وسط التوتر مع إيران

وقت القراءة: دقيقتان

US Rear Admiral Curt Renshaw, Commander of the Carrier Strike Group EIGHT, US Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier USS Harry S. Truman, looks on at press conference, during a NATO vigilance activity NEPTUNE SHIELD 2022 (NESH22) on eastern Mediterranean Sea on May 23, 2022. NATO is conducting vigilance activity NEPTUNE SHIELD 2022 (NESH22), which integrates high-end maritime expeditionary strike capabilities of Sea, Air and Land assets. The activities are take place in the Baltic, Adriatic and Mediterranean Seas, from 17-31 May. The already planned participating nations are: Albania, Bulgaria, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Turkey, the U.K. and the U.S. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

الأدميرال كيرت رينشو على متن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" خلال نشاط للناتو في شرق المتوسط (الفرنسية)

استمع

بحث قائد الأسطول الخامس الأمريكي كيرت رينشو مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين العمليات البحرية في ساحات مختلفة وتعزيز التعاون والتنسيق، وذلك خلال زيارة إلى إسرائيل اختتمها الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إن رينشو، التابع للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، التقى خلال زيارته قائد سلاح البحرية الإسرائيلية أيال هارئيل وعددا من كبار قادة السلاح.

أخبار مقترحة

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن اللقاءات تناولت "نشاط سلاح البحرية خلال القتال في مختلف الساحات"، دون تحديد طبيعة العمليات أو مواقعها، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على تعزيز الشراكة البحرية للحفاظ على ما وصفه بـ"الاستقرار الإقليمي وأمن خطوط الملاحة البحرية".

كما تناولت اللقاءات تعزيز التنسيق المشترك بين الأسطولين الأمريكي والإسرائيلي وتبادل المعرفة التكنولوجية، بحسب البيان الذي لم يكشف عن موعد بدء الزيارة أو مدتها.

استعدادات أمريكية محتملة

وتزامنت الزيارة مع تقارير إعلامية إسرائيلية حول استعدادات عسكرية أمريكية لاحتمال استئناف العمليات ضد إيران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت ممثلين عن الجيش الإسرائيلي موجودين في واشنطن بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة الولايات المتحدة نقل معدات ووسائل عسكرية إلى الشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة أن واشنطن تمتلك حاليا نحو 200 طائرة للتزود بالوقود جوا موزعة على قواعد في الشرق الأوسط وأوروبا، وتشهد المنطقة وجود حاملتي الطائرات الأمريكيتين "جورج واشنطن" و"جورج بوش"، في حين يُتوقع وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى بحر العرب الأسبوع المقبل.

كما أشارت إلى انتشار آلاف الجنود الأمريكيين في قواعد بالشرق الأوسط لتشغيل منظومات عسكرية مختلفة بينها أنظمة الدفاع الجوي.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية المواجهة التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، وما أعقبها من هجمات متبادلة وتعثر المفاوضات بشأن الملاحة في مضيق هرمز.

المصدر: وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من أخبار العالم

الأكثر تداولاً الآن

  1. منذ 7 قرون.. نظرية ابن خلدون تشرح كيف اقتربت نهاية إسرائيلروسلان قربانوف
  2. "ضع اسمك عليها".. ما الصفقة الذهبية التي يعرضها عبدول السيد على ترمب؟بشار أبو زكري
  3. غادرت دمشق قبل سقوط الأسد بأيام.. سوريا تستعيد طائرة "إليوشن" من ليبيا
  4. إيران.. استهداف رادار أمريكي في البحرين وانفجار ناقلة غاز في مضيق هرمزرضا ياسين
  1. الجمعة 13 نوفمبر نهاية العالم.. كيف عادت معادلة "يوم القيامة" إلى الواجهة؟حازم بدر
  2. الكاتب اليمني مروان الغفوري يظهر في فيديو من الإمارات ويعتذر عن انتقاداته السابقة
  3. الهدف الألف و50 مليون يورو.. خطوة محتملة لرونالدو في تركيا
  4. إيران تعلن ضرب رادار أمريكي وترمب يلوح باستخدام القوة مجددا