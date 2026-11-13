قائد الأسطول الخامس يبحث مع إسرائيل التنسيق البحري وسط التوتر مع إيران

بحث قائد الأسطول الخامس الأمريكي كيرت رينشو مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين العمليات البحرية في ساحات مختلفة وتعزيز التعاون والتنسيق، وذلك خلال زيارة إلى إسرائيل اختتمها الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إن رينشو، التابع للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، التقى خلال زيارته قائد سلاح البحرية الإسرائيلية أيال هارئيل وعددا من كبار قادة السلاح.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن اللقاءات تناولت "نشاط سلاح البحرية خلال القتال في مختلف الساحات"، دون تحديد طبيعة العمليات أو مواقعها، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على تعزيز الشراكة البحرية للحفاظ على ما وصفه بـ"الاستقرار الإقليمي وأمن خطوط الملاحة البحرية".

كما تناولت اللقاءات تعزيز التنسيق المشترك بين الأسطولين الأمريكي والإسرائيلي وتبادل المعرفة التكنولوجية، بحسب البيان الذي لم يكشف عن موعد بدء الزيارة أو مدتها.

استعدادات أمريكية محتملة

وتزامنت الزيارة مع تقارير إعلامية إسرائيلية حول استعدادات عسكرية أمريكية لاحتمال استئناف العمليات ضد إيران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت ممثلين عن الجيش الإسرائيلي موجودين في واشنطن بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة الولايات المتحدة نقل معدات ووسائل عسكرية إلى الشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة أن واشنطن تمتلك حاليا نحو 200 طائرة للتزود بالوقود جوا موزعة على قواعد في الشرق الأوسط وأوروبا، وتشهد المنطقة وجود حاملتي الطائرات الأمريكيتين "جورج واشنطن" و"جورج بوش"، في حين يُتوقع وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى بحر العرب الأسبوع المقبل.

كما أشارت إلى انتشار آلاف الجنود الأمريكيين في قواعد بالشرق الأوسط لتشغيل منظومات عسكرية مختلفة بينها أنظمة الدفاع الجوي.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية المواجهة التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، وما أعقبها من هجمات متبادلة وتعثر المفاوضات بشأن الملاحة في مضيق هرمز.