مصرع رجلين وإصابة 3 مهاجرات أثناء محاولة عبور المانش إلى بريطانيا

قضى رجلان قبالة السواحل الفرنسية أثناء محاولتهما عبور بحر المانش إلى بريطانيا فيما نُقلت امرأتان وطفلة إلى المستشفى إثر إصابتهن بحروق، وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين.

ووقعت الحادثة قبالة بلدة بيرك-سور-مير الشمالية ليل الأحد، بعد أسبوع من محاولة أخرى لعبور المانش انتهت بمقتل 3 أشخاص بينهم فتى في العاشرة من العمر.

وعُثر على الرجلين اللذين لم تُعرف جنسيتاهما على الفور، في حالة توقف للقلب على متن قارب متهالك كان يقل حوالي 90 راكبا، وفق السلطات المحلية التي أكدت فتح تحقيق.

وذكرت السلطات في بيان أنه "رغم الجهود التي بذلت، أعلنت أجهزة الطوارئ الطبية لاحقا وفاة الرجلين".

وأوضحت المدعية العامة سيسيل غريسييه لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الاثنين أن الوفاتين "يُعتقد أنهما ناجمتان عن حالة ذعر اندلعت على متن" المركب.

وأضافت أن امرأتين وطفلة تبلغ نحو 10 سنوات نُقلن إلى المستشفى بعد إصابتهن بحروق طالت أجزاء كبيرة من أجسادهن.

وذكرت السلطات أن الإصابات نجمت عن التعرض لفترة طويلة للوقود على متن المركب وأنها لا تشكل خطرا على الحياة.

وأشارت غريسييه إلى أن المركب واصل طريقه نحو بريطانيا بعد نقل الضحايا لتلقي الرعاية، لكنه تعرض لعطل في المحرك مما استدعى إنقاذ جميع من كانوا لا يزالون على متنه.

"إجبار على المخاطرة"

من جهتها، اعتبرت مجموعة "يوتوبيا 56" الداعمة للمهاجرين أن الرجلين لقيا حتفهما لأنهما أجبرا على المخاطرة بحياتهما سعيا للحصول على اللجوء.

ولقي ما لا يقل عن 24 مهاجرا حتفهم عند الحدود البحرية الفرنسية البريطانية منذ مطلع العام، وفق إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.

وفي حادثة منفصلة وقعت الأحد، أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ 11 شخصا بعد جنوح مركب يقل حوالي 80 شخصا على شاطئ قرب كاليه، وقد نُقلوا جوا إلى مدينة لو توكيه لتلقي العلاج.