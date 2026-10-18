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قتلى وجرحى في حادث بقاعدة عسكرية في مقاطعة ألبرتا الكندية واندلاع حريق كبير

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Alberta flags flutter next to signs for separation in rural Alberta, which is home to the majority of Albertans who, according to recent polling data, want to vote in favour of an upcoming non-binding referendum for Alberta to separate from Canada, near Okotoks, Alberta, Canada, October 17, 2026. REUTERS/Todd Korol
أعلام مقاطعة ألبرتا الكندية (رويترز)
Published On 18/10/2026
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آخر تحديث: 06:24 (توقيت مكة)

قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي، اليوم الأحد، إن أشخاصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون في حادث وقع داخل قاعدة عسكرية في مقاطعة ألبرتا، مما تسبب في اندلاع حريق كبير.

ولم يقدم ماكغينتي أرقاما محددة حول عدد الضحايا أو تفاصيل حول أسباب الحادث، مشيرا إلى أن شرطة الخيالة الملكية الكندية تشارك في التحقيقات، ووصف الموقف بأنه "حساس جدا".

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وأضاف أن القوات المسلحة الكندية، إلى جانب السلطات الفدرالية والإقليمية والمحلية، تعمل على تنسيق جهود الاستجابة للطوارئ، مشيرا إلى أن بلدة "وينرايت" القريبة تقدم الدعم من خلال توفير خدمات المستشفيات وفرق مكافحة الحرائق.

وذكرت بلدية "وينرايت" أن الحريق تجاوز سياج القاعدة في وقت سابق، وأنه ينتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.

وتشارك فرق إطفاء من جهات متعددة في التعامل مع الحريق، في حين لم يصدر حتى الآن أي أمر بالإخلاء.

وتُعد قاعدة "وينرايت" التابعة للقوات المسلحة الكندية -والتي تقع على بعد نحو 180 كيلومترا (112 ميلا) جنوب شرق إدمونتون- واحدة من أكثر القواعد التدريبية العسكرية نشاطا في كندا، حيث يستعد الجنود فيها للعمليات القتالية.

المصدر: الجزيرة

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