شارِكْ قتلى وجرحى في حادث بقاعدة عسكرية في مقاطعة ألبرتا الكندية واندلاع حريق كبير على وسائل التواصل الاجتماعي

قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي، اليوم الأحد، إن أشخاصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون في حادث وقع داخل قاعدة عسكرية في مقاطعة ألبرتا، مما تسبب في اندلاع حريق كبير.

ولم يقدم ماكغينتي أرقاما محددة حول عدد الضحايا أو تفاصيل حول أسباب الحادث، مشيرا إلى أن شرطة الخيالة الملكية الكندية تشارك في التحقيقات، ووصف الموقف بأنه "حساس جدا".

وأضاف أن القوات المسلحة الكندية، إلى جانب السلطات الفدرالية والإقليمية والمحلية، تعمل على تنسيق جهود الاستجابة للطوارئ، مشيرا إلى أن بلدة "وينرايت" القريبة تقدم الدعم من خلال توفير خدمات المستشفيات وفرق مكافحة الحرائق.

وذكرت بلدية "وينرايت" أن الحريق تجاوز سياج القاعدة في وقت سابق، وأنه ينتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.

وتشارك فرق إطفاء من جهات متعددة في التعامل مع الحريق، في حين لم يصدر حتى الآن أي أمر بالإخلاء.

وتُعد قاعدة "وينرايت" التابعة للقوات المسلحة الكندية -والتي تقع على بعد نحو 180 كيلومترا (112 ميلا) جنوب شرق إدمونتون- واحدة من أكثر القواعد التدريبية العسكرية نشاطا في كندا، حيث يستعد الجنود فيها للعمليات القتالية.