لبنان: الجيش أنجز المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء اطّلع على التقرير الشهري لقائد الجيش بشأن المرحلة الأولى من انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، مشيداً بالجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية وما حققته من سيطرة عملياتية في المنطقة.

وأوضح مرقص -في تصريحات للجزيرة مباشر- أن قائد الجيش عرض منجزات المرحلة الأولى مدعومة بالأرقام والوثائق والخرائط، لافتاً إلى أن الحكومة أثنت على دور الجيش في جنوب الليطاني، وكذلك على جهوده في احتواء السلاح شمال النهر، وضبط الحدود مع سوريا، ومنع التهريب، ومكافحة المخدرات والإرهاب، إلى جانب مهامه الاجتماعية والطبية والتربوية.

وأضاف أن مجلس الوزراء طلب من قيادة الجيش الاستمرار في تنفيذ الخطة الحكومية بكامل مراحلها وبأسرع وقت ممكن، كاشفاً عن بدء إعداد خطة خاصة بمنطقة شمال الليطاني، سيتم عرضها ضمن التقرير الشهري المرتقب مطلع فبراير/شباط المقبل.

حصر السلاح

وفيما يخص حصر السلاح، أكد مرقص أن ما قام به الجيش جنوب الليطاني يمثل إنجازاً كاملاً للمرحلة الأولى، موضحاً أن استكمال الانتشار تأثر باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط الحدودية والاعتداءات المتواصلة التي تعوق عمل الجيش.

وأشار إلى أن هذه الخروقات -إلى جانب التحديات المتعلقة بالتجهيز والتمويل- تؤثر على مهام الجيش رغم إصراره على مواصلة أداء واجباته في مختلف المناطق.

وختم مرقص بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الخطة يشكل خطوة أساسية نحو بسط سيادة الدولة واحتكار السلاح بيدها، انسجاماً مع البيان الوزاري وخطاب القسم، موضحاً أن التنفيذ المرحلي جاء في ظل تأخر الدعم العسكري الموعود، على أن تُستكمل المراحل المتبقية تباعاً وبالسرعة الممكنة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرّت في أغسطس/آب الماضي خطة تتضمن حصر السلاح في يد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وهو ما رحب به الجيش اللبناني في سبتمبر/أيلول.