منخفض جوي يعصف بخيام النازحين في غزة وتحذيرات من موجة قطبية

تفاقمت معاناة عشرات آلاف النازحين في قطاع غزة جراء منخفض جوي جديد يضرب المنطقة، حيث تضررت مئات الخيام نتيجة الرياح القوية والأمطار، وسط تحذيرات رسمية من أحوال جوية أكثر قسوة يتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة بتضرر مئات الخيام في عدد من مناطق النزوح المكتظة جراء الرياح الشديدة، بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية من استمرار هبوب رياح قوية مصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة.

ووثق مدونون وسكان محليون مشاهد تظهر رياحا عاتية تقتلع خيام النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى جانب أضرار مماثلة في مناطق متفرقة، مع تعمق تأثيرات المنخفض الجوي على مناطق النزوح المكتظة.

كما استغاث عدد من الأهالي بعد تضرر خيامهم بفعل الرياح القوية. وأظهرت مشاهد متداولة أطفالا يواجهون شدة الرياح داخل أحد مراكز الإيواء في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وتثير هذه الاضطرابات الجوية مخاوف من تكرار مشاهد الغرق التي شهدتها مخيمات النزوح نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين غمرت المياه مئات الخيام المقامة على شاطئ خان يونس جنوبي القطاع بفعل مد أمواج البحر واشتداد العواصف.

وتعيش غالبية العائلات النازحة داخل خيام بدائية لا توفر أدنى حماية من البرد والأمطار، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات) والخيام الإضافية، في خرق واضح لتفاهمات وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين فلسطينيين وجهات إغاثية.

منخفض قطبي قادم

وفي تفسيره لطبيعة المنخفض الحالي وتأثيره على غزة، قال الراصد الجوي ليث العلامي لوكالة الأناضول إن الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، تتأثر بمنخفض جوي سريع مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار ورياح قد تصل سرعتها إلى نحو 80 كيلومترا في الساعة، محذرا من ارتفاع أمواج البحر في المناطق المطلة مباشرة على الساحل.

ورجح العلامي انحسار هذا المنخفض مساء الجمعة، لكنه أشار إلى أن الخرائط الجوية تظهر احتمالا مرتفعا لوصول منخفض جوي ذي أصول قطبية يوم الاثنين المقبل، يتوقع أن يكون أشد وطأة، إذ سيصحبه هطول أمطار غزيرة وأكثر استمرارية تنذر بتشكل السيول وبرك المياه، مترافقة مع رياح قوية وبرودة شديدة.

وكانت المنخفضات المتتالية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول قد أدت إلى غرق وتطاير عشرات آلاف الخيام، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي لم تشهد تحسنا ملموسا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتحذر منظمات دولية من أن بقاء مئات آلاف النازحين في العراء يهدد بكارثة صحية كبرى، لا سيما بعد حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح، ودمارا طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.